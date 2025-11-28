FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

श्रीलंका में चक्रवात 'दितवाह' से तबाही, कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में इमरजेंसी डिजास्टर सेंटर बना, 3000 बेघर लोगों को मिलेगा सहारा | असम में बहुविवाह के खिलाफ कानून बना, सभी धर्मों के लिए समान रूप से बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह करने वालों के लिए सजा का प्रावधान | पीएम मोदी गोवा के दौरे पर, कांकोणा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति का किया अनावरण | केरल में मन्नार के पास स्काई डाइनिंग रेस्त्रां में 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे 4 पर्यटक, बचाने की कोशिशें जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Maharashtra Police Bharti 2025: इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान

हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक! 

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक!

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

HomePhotos

भारत

जूनागढ़ के इस नवाब ने कुत्तों के लिए छोड़ दी अपनी बेगम, पालतुओं पर करता था करोड़ों खर्च

भारत में इतिहास में आपने राजा-महाराजाओं और नवाबों के शानो-शौकत के बारे में आपने बहुत सुना और पढ़ा होगा. लेकिन आज हम आपको जूनागढ़ के नवाब से जुड़ा एक किस्सा सुनाने जा रहे है. 

सुमित तिवारी | Nov 28, 2025, 01:48 PM IST

1.मोहम्मद महावत तृतीय

मोहम्मद महावत तृतीय
1

भारत की आजादी के समय जूनागढ़ रियासत के नवाब मोहम्मद महाबत तृतीय हुए, अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और कुत्तों के प्रति असीम प्रेम के किस्से आज भी बहुत चर्चा में रहते हैं. 

Advertisement

2.करोड़ों रुपये करता था खर्च

करोड़ों रुपये करता था खर्च
2

इतिहासकारों का मानना है कि है कि जूनागढ़ के नवाब के पास करीब 800 कुत्ते थे. वह इन सभी का ख्याल पर राजसी ठाठ से रखते थे. 

3.खास बंगले और डॉक्टर का इंतजाम

खास बंगले और डॉक्टर का इंतजाम
3

यहां तक कि नवाब ने अपने पालतू कुत्तों के लिए खास बंगले, डॉक्टर का इंतजाम कर रखा था. इन कुत्तों पर वह करोड़ों रुपये खर्च किया करते थे. 
 

4.विलय के समय 

विलय के समय 
4

जब भारत में विलय के पर जूनागढ़ ने सहमति नहीं दी तो भारतीय आर्मी ने रियासत को घेर लिया. सेना की कार्रवाई से डरकर नवाब ने पाकिस्तान भागने की योजना बनाई. 

TRENDING NOW

5.बेगम को छोड़ दिया. 

बेगम को छोड़ दिया. 
5

वह विमान से अपने साथ जेवर, बेगमों और कुत्तों  को ले जाना चाहते थे. लेकिन विमान में जगह कम होने के कारण नवाब ने कुत्तों को विमान में बैठा लिया और बेगम को वहीं छोड़ दिया. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक! 
125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक!
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई
जूनागढ़ के इस नवाब ने कुत्तों के लिए छोड़ दी अपनी बेगम, पालतुओं पर करता था करोड़ों खर्च
जूनागढ़ के इस नवाब ने कुत्तों के लिए छोड़ दी अपनी बेगम, पालतुओं पर करता था करोड़ों खर्च
Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
MORE
Advertisement
धर्म
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Rashifal 27 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement