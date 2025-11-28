जूनागढ़ के इस नवाब ने कुत्तों के लिए छोड़ दी अपनी बेगम, पालतुओं पर करता था करोड़ों खर्च

श्रीलंका में चक्रवात 'दितवाह' से तबाही, कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में इमरजेंसी डिजास्टर सेंटर बना, 3000 बेघर लोगों को मिलेगा सहारा | असम में बहुविवाह के खिलाफ कानून बना, सभी धर्मों के लिए समान रूप से बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह करने वालों के लिए सजा का प्रावधान | पीएम मोदी गोवा के दौरे पर, कांकोणा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति का किया अनावरण | केरल में मन्नार के पास स्काई डाइनिंग रेस्त्रां में 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे 4 पर्यटक, बचाने की कोशिशें जारी
भारत
सुमित तिवारी | Nov 28, 2025, 01:48 PM IST
1.मोहम्मद महावत तृतीय
भारत की आजादी के समय जूनागढ़ रियासत के नवाब मोहम्मद महाबत तृतीय हुए, अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और कुत्तों के प्रति असीम प्रेम के किस्से आज भी बहुत चर्चा में रहते हैं.
2.करोड़ों रुपये करता था खर्च
इतिहासकारों का मानना है कि है कि जूनागढ़ के नवाब के पास करीब 800 कुत्ते थे. वह इन सभी का ख्याल पर राजसी ठाठ से रखते थे.
3.खास बंगले और डॉक्टर का इंतजाम
यहां तक कि नवाब ने अपने पालतू कुत्तों के लिए खास बंगले, डॉक्टर का इंतजाम कर रखा था. इन कुत्तों पर वह करोड़ों रुपये खर्च किया करते थे.
4.विलय के समय
जब भारत में विलय के पर जूनागढ़ ने सहमति नहीं दी तो भारतीय आर्मी ने रियासत को घेर लिया. सेना की कार्रवाई से डरकर नवाब ने पाकिस्तान भागने की योजना बनाई.
5.बेगम को छोड़ दिया.
वह विमान से अपने साथ जेवर, बेगमों और कुत्तों को ले जाना चाहते थे. लेकिन विमान में जगह कम होने के कारण नवाब ने कुत्तों को विमान में बैठा लिया और बेगम को वहीं छोड़ दिया.