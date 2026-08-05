घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?

2 . सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग

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6 लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आठ लेन तक विस्तार करने योग्य है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में सरकारी आवास पर कैबिनेट की मीटिंग में परियोजना को मंजूरी दी गई है. नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से शुरू एक्सप्रेसवे शुरू होगा और बुलंदशहर में बहांपुर गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा. इस तरह जेवर एयरपोर्ट से सीधे गंगा एक्सप्रेसवे तक के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी. एक्सप्रेसवे का निर्माण दो फेज में होगा. पहले फेज में नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से बुलंदशहर के बिचौला गांव तक और दूसरे फेज में बिचौला से बहांपुर तक.

(Image Source: ANI)