घंटों का सफर सिर्फ 20 मिनट में... बुलंदशहर और नोएडा वालों के लिए क्या है योगी सरकार का 8585 करोड़ रुपये का तोहफा?

भारत
Neelam | Aug 05, 2026, 02:07 PM IST
1.एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को यूपी सरकार की मंजूरी
गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जल्दी ही इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद बुलंदशहर से जेवर एयरपोर्ट तक का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय किया जा सकेगा.
(Image Source: ANI)
2.सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग
6 लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आठ लेन तक विस्तार करने योग्य है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में सरकारी आवास पर कैबिनेट की मीटिंग में परियोजना को मंजूरी दी गई है. नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से शुरू एक्सप्रेसवे शुरू होगा और बुलंदशहर में बहांपुर गांव के पास गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा. इस तरह जेवर एयरपोर्ट से सीधे गंगा एक्सप्रेसवे तक के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी. एक्सप्रेसवे का निर्माण दो फेज में होगा. पहले फेज में नोएडा के भाईपुर ब्राह्मण से बुलंदशहर के बिचौला गांव तक और दूसरे फेज में बिचौला से बहांपुर तक.
(Image Source: ANI)
3.एक्सप्रेसवे के लिए सरकारी देगी 8,585.51 करोड़ रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई 74.467 किलोमीटर होगी और इस परियोजना में 8,585.51 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. सरकार ने कहा कि इस परियोजना में केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी और न ही इसका कोई प्रस्ताव है. बुलंदशहर और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला यह लिंक एक्सप्रेसवे स्याना तहसील से गुजर रहे गंगा एक्सप्रेसवे के 43 किलोमीटर से शुरू होगा और बुलंदशहर की पांच तहसीलों से होकर गुजरेगा.
(Image Source: Unsplash)
4.सिर्फ 20 मिनट में तय होगा जेवर एयरपोर्ट से बुलंदशहर तक का सफर
इस परियोजना के जरिए गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर का जेवर हवाई अड्डे से संपर्क स्थापित होगा. उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, इस परियोजना से जुड़े जिलों में उद्योग स्थापित होने से विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. परियोजना के डिजाइन के अनुसार एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से वाहन दौड़ सकते हैं. एयरपोर्ट से बुलंदशहर तक का सफर सिर्फ 20 मिनट में तय हो सकेगा.
(Image Source: X/@dr_maheshsharma)
5.जमीन के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा
परियोजना के लिए सरकार 997 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगी. ऐसे में जिन किसानों की यहां जमीन है, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि किसानों को 1500 करोड़ रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है.
(Image Source: ANI)
6.एक्सप्रेसवे पर होंगे दो एग्जिट-एंट्री पॉइंट
ग्नीन फील्ड एक्सप्रेसवे पर सिर्फ दो स्थानों पर ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होंगे. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधाकिरण (UPEIDA) की ड्रॉइंग के अनुसार नेशनल हाईवे-34 पर मामन खुर्द और स्याना रोड पर चरौरा मुस्तफाबाद के पास एंट्री-एग्जिट पॉइंट होंगे. वहीं, संभल, डिबाई, बरेली और बदायूं की तरफ जाने वाले इन दो एंट्री एग्जिट पॉइंट से ही हाइवे पर चढ़ेंगे और उतरेंगे.
(Image Source: X/Suresh Khanna)