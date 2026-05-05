क्या आज भी जमीन के नीचे बह रही है वो पवित्र नदी जिसे दुनिया ने मान लिया था लुप्त? वैज्ञानिकों के खुलासे ने चौंकाया

7 . हड़प्पा सभ्यता का असली राज

7

इस खोज ने एक और बड़े राज से पर्दा उठाया है. अब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते थे, लेकिन नए शोध बताते हैं कि इस सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष सिंधु नदी नहीं, बल्कि सूखी हुई सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं. राखीगढ़ी से लेकर कालीबंगा तक, जितने भी बड़े प्राचीन शहर मिले हैं, वे इसी सरस्वती मार्ग पर बसे थे. यानी, सरस्वती ही वह नदी थी जिसने भारत की सबसे पुरानी सभ्यता को जन्म दिया. (सांकेतिक तस्वीर)