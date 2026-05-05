क्या आज भी जमीन के नीचे बह रही है वो पवित्र नदी जिसे दुनिया ने मान लिया था लुप्त? वैज्ञानिकों के खुलासे ने चौंकाया

भारत
Gaurav Barar | May 05, 2026, 12:14 PM IST
1.इसे कहा जाता था नदियों की माता!
हिंदू धर्म और प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती नदी का जिक्र एक ऐसी महान नदी के रूप में मिलता है, जिसे नदियों की माता कहा गया है. ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक, सरस्वती का गौरवगान हर जगह है. लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब यह नदी अचानक हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई. (सांकेतिक तस्वीर)
2.इतिहासकारों ने मान लिया था कहानियों का हिस्सा
इतिहासकारों ने इसे मिथक या सिर्फ कहानियों का हिस्सा मान लिया, लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान और सैटेलाइट्स ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं. पुराणों के अनुसार, सरस्वती नदी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती थी. (सांकेतिक तस्वीर)
3.क्या सच में गायब हो गई थी सरस्वती?
हालांकि करीब 4000 साल पहले आए भीषण भूकंप और जलवायु परिवर्तन के कारण इस नदी का मार्ग बदल गया. वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पानी का मुख्य स्रोत (ग्लेशियर) कट गया और नदी की धारा धीरे-धीरे सूखकर रेत के नीचे दब गई. जिसे हम आज थार का रेगिस्तान कहते हैं, वहां कभी सरस्वती की कलकल सुनाई देती थी. (सांकेतिक तस्वीर)
4.वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला दावा
हाल के वर्षों में ISRO और रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञों ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए जमीन के नीचे दबे हुए पुराने नदी मार्गों का पता लगाया है. चौंकाने वाली बात यह है कि हरियाणा और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जमीन के काफी नीचे आज भी पानी के विशाल स्रोत और नमी पाई गई है. (सांकेतिक तस्वीर)
5.नीचे मौजूद पानी हजारों साल पुराना
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोई सामान्य भूजल नहीं है, बल्कि यह वही प्राचीन मार्ग है जहां कभी सरस्वती बहा करती थी. मिट्टी की जांच और कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस इलाके के नीचे मौजूद पानी हजारों साल पुराना है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यहां कभी एक विशाल बारहमासी नदी बहती थी. (सांकेतिक तस्वीर)
6.रेगिस्तान के नीचे 'मीठा पानी'
राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में, जहां मीलों तक सिर्फ सूखा और रेत है, वहां खुदाई के दौरान कई जगहों पर मीठे पानी की धार निकली है. भूगर्भ शास्त्रियों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है. उनका मानना है कि सरस्वती पूरी तरह सूखी नहीं है, बल्कि वह जमीन के अंदर ही अंदर आज भी रिसाव के रूप में बह रही है. (सांकेतिक तस्वीर)
7.हड़प्पा सभ्यता का असली राज
इस खोज ने एक और बड़े राज से पर्दा उठाया है. अब तक हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते थे, लेकिन नए शोध बताते हैं कि इस सभ्यता के सबसे ज्यादा अवशेष सिंधु नदी नहीं, बल्कि सूखी हुई सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं. राखीगढ़ी से लेकर कालीबंगा तक, जितने भी बड़े प्राचीन शहर मिले हैं, वे इसी सरस्वती मार्ग पर बसे थे. यानी, सरस्वती ही वह नदी थी जिसने भारत की सबसे पुरानी सभ्यता को जन्म दिया. (सांकेतिक तस्वीर)
8.सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है सरस्वती
आज विज्ञान उस मुकाम पर है जहां वह वेदों की बातों पर मुहर लगा रहा है. सरस्वती नदी का पुनर्जीवित होना न केवल हमारी धार्मिक आस्था के लिए जरूरी है, बल्कि यह सूखे से जूझ रहे उत्तरी भारत के लिए वरदान साबित हो सकती है. अगर वैज्ञानिक इस अदृश्य नदी के पानी का सही इस्तेमाल कर पाए, तो रेगिस्तान एक बार फिर हरा-भरा हो सकता है. (सांकेतिक तस्वीर)