Train Ticket Hacks: रेलवे के सीक्रेट नियम, जिनसे आप पा सकते हैं कन्फर्म ट्रेन टिकट! बहुत कम लोग जानते हैं ये ट्रिक

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Gaurav Barar | May 14, 2026, 02:49 PM IST
1.कैसे मिलेगा कन्फर्म ट्रेन टिकट?
भारतीय रेलवे की यात्रा जितनी सुखद होती है, कन्फर्म टिकट पाना उतना ही चुनौतीपूर्ण. त्योहारों या छुट्टियों के सीजन में तो यह किसी जंग जीतने जैसा लगता है. अक्सर हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन रेलवे के कुछ ऐसे सीक्रेट नियम और बुकिंग के तरीके हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप अपनी सीट पक्की कर सकते हैं.
2.मास्टर पैसेंजर लिस्ट का जादू
सबसे बड़ी दिक्कत बुकिंग के समय आती है, जब हम यात्रियों का नाम और उम्र भरते हैं. जब तक हम विवरण पूरा करते हैं, टिकट वेटिंग में चला जाता है. इसका समाधान है मास्टर पैसेंजर लिस्ट. आप आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट के माय प्रोफाइल सेक्शन में जाकर पहले ही यात्रियों के नाम और अन्य जानकारी सेव कर सकते हैं.
3.बढ़ जाएगी कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना
बुकिंग शुरू होते ही बस सेलेक्ट पर क्लिक करना होता है, जिससे आपके कीमती 30-40 सेकंड बच जाते हैं और कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है. ये तरीका तत्काल टिकट बुकिंग में ज्यादा मददगार साबित होता है.
4.ऑटो अपग्रेडेशन जैसे ऑप्शन
टिकट बुक करते समय आपको एक छोटा सा चेकबॉक्स दिखता है- कन्फर्म अलॉटमेंट ओनली और ऑटो अपग्रेडेशन. कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन चुनते हैं, तो यदि ऊपरी श्रेणी, जैसे स्लीपर से थर्ड एसी, में कोई सीट खाली रह जाती है, तो रेलवे आपको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऊपर की श्रेणी में प्रमोट कर सकता है. इससे न केवल सीट कन्फर्म होने के चांस बढ़ते हैं, बल्कि आपको लग्जरी सफर का अनुभव भी मिल सकता है.
5.रेलवे की विकल्प स्कीम
रेलवे ने विकल्प नाम की एक विशेष योजना शुरू की है. अगर आपका टिकट वेटिंग में है, तो आप उसी रूट की दूसरी ट्रेनों में विकल्प चुन सकते हैं. अगर आपकी मूल ट्रेन में सीट कन्फर्म नहीं होती, तो सिस्टम अपने आप आपको दूसरी ट्रेन में कन्फर्म सीट अलॉट कर देता है. ध्यान रहे, इसमें दूसरी ट्रेन का स्टेशन थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यात्रा पूरी होने की गारंटी बढ़ जाती है.
6.ब्रेक जर्नी का नियम
कभी-कभी सीधे रूट की ट्रेन में सीटें फुल होती हैं. ऐसी स्थिति में ब्रेक जर्नी का नियम काम आता है. उदाहरण के लिए, यदि आपको दिल्ली से पटना जाना है और ट्रेन फुल है, तो आप दिल्ली से मुगलसराय (पीडीडीयू) और फिर वहां से पटना के लिए टिकट चेक करें. कई बार छोटे कोटा में सीटें उपलब्ध रहती हैं जो लंबी दूरी की बुकिंग में नहीं दिखतीं.
7.चार्ट बनने के बाद का मौका
अक्सर लोग चार्ट बनने के बाद उम्मीद छोड़ देते हैं. लेकिन रेलवे के नियम के अनुसार, पहला चार्ट बनने के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें करंट बुकिंग के लिए खोल दिया जाता है. चार्ट बनने के बाद आप चार्ट वैकेंसी विकल्प में जाकर देख सकते हैं कि किस कोच में कौन सी सीट खाली है. इस समय टिकट बुक करने पर आपको भारी छूट भी मिल सकती है और सीट तो पक्की होती ही है.
8.बोर्डिंग पॉइंट बदलना
एक और गुप्त तरीका है बोर्डिंग पॉइंट बदलना. कभी-कभी मुख्य स्टेशन से कोटा फुल होता है, लेकिन उसके एक स्टेशन पहले वाले स्टेशन से सीटें खाली होती हैं. आप वहां से टिकट बुक कर अपना बोर्डिंग पॉइंट अपने नजदीकी स्टेशन पर बदल सकते हैं. इससे आप उस विशेष कोटा का लाभ उठा पाते हैं.
9.थोड़ी जागरूकता और टिकट पक्की!
रेलवे के ये नियम और तकनीकी टूल्स आपकी यात्रा को आसान बनाने के लिए ही बनाए गए हैं. बस जरूरत है थोड़ा जागरूक रहने की. अगली बार जब आप टिकट बुक करें, तो विकल्प और मास्टर लिस्ट जैसे फीचर्स का इस्तेमाल जरूर करें.