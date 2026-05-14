Train Ticket Hacks: रेलवे के सीक्रेट नियम, जिनसे आप पा सकते हैं कन्फर्म ट्रेन टिकट! बहुत कम लोग जानते हैं ये ट्रिक

4 . ऑटो अपग्रेडेशन जैसे ऑप्शन

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टिकट बुक करते समय आपको एक छोटा सा चेकबॉक्स दिखता है- कन्फर्म अलॉटमेंट ओनली और ऑटो अपग्रेडेशन. कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन चुनते हैं, तो यदि ऊपरी श्रेणी, जैसे स्लीपर से थर्ड एसी, में कोई सीट खाली रह जाती है, तो रेलवे आपको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऊपर की श्रेणी में प्रमोट कर सकता है. इससे न केवल सीट कन्फर्म होने के चांस बढ़ते हैं, बल्कि आपको लग्जरी सफर का अनुभव भी मिल सकता है.