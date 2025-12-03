FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी, शुभमन गिल उपकप्तान

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

UPSC CSE Interview Schedule: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

Team India For T20 Series: अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए BCCI ने किया टीम का ऐलान, गिल-हार्दिक की हुई वापसी

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

भारत में Virat Kohli के हैं 146 करोड़ रुपये के आलीशान घर, किसी महल से कम नहीं है गुरुग्राम वाला बंगला

भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम

HomePhotos

भारत

IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

IPS Sujit Shankar-IAS Charu Marriage: राजस्थान के कोटा में आईपीएस सुजीत शंकर और आईएएस चारू की शादी चर्चा में है. इस कपल जोड़े ने कोटा में देश के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट पर 7 फेरे लिए. जिसे लगभग 1400 करोड़ की लागत से विकसित किया गया था.

रईश खान | Dec 03, 2025, 05:48 PM IST

1.IAS-IPS की शादी के लिए सजा रिवर फ्रंट

IAS-IPS की शादी के लिए सजा रिवर फ्रंट
1

कोटा का यह रिवर फ्रंट 6 किलोमीटर लंबा है. जिसे IPS दूल्हा सुजीत शंकर और IAS दुल्हन चारू की शादी के लिए फिल्मी सेट की तरह सजाया गया था. 30 नवंबर को आईपीएस सुजीत शंकर बारात लेकर पहुंचे तो माहौल संगीत और डांस से सरोबार हो गया.

2.घोड़ी पर बैठकर पारंपरिक अंदाज IPS दूल्हा

घोड़ी पर बैठकर पारंपरिक अंदाज IPS दूल्हा
2

सफेद शेरवानी में सुजीत और चारू जोड़े में खूबसूरत लग रही थीं. IPS सुजीत घोड़ी पर बैठकर पारंपरिक अंदाज में बारात लेकर पहुंचे. वहीं दुल्हन चारू ने जैसे स्टेज पर कदम रखा फूलों की बारिश हो गई.

3.सुजीत शंकर 2021 बैच के IPS अधिकारी

सुजीत शंकर 2021 बैच के IPS अधिकारी
3

बिहार के रहने वाले सुजीत शंकर 2021 बैच के IPS अधिकारी हैं. वह वर्तमान में कोटा ग्रामीण के एसपी हैं. वहीं उनकी दुल्हनिया 2022 बैच की IAS अधिकारी हैं. चारु रामगंजमंडी में SDM पद पर तैनात हैं.

4.संगीत सेरेमनी में इन मंत्रियों ने की शिरकत

संगीत सेरेमनी में इन मंत्रियों ने की शिरकत
4

30 नवंबर को कपल की शादी समारोह में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे. इससे पहले 29 नवंबर को संगीत सेरेमनी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की थी.

5.तीन बार UPSC क्वालिफाई कर चुकीं IAS चारू

तीन बार UPSC क्वालिफाई कर चुकीं IAS चारू
5

चारू ने UPSC परीक्षा 2021 में 76वीं रैंक हासिल की थी. उन्होंने मेन्स में 831, इंटरव्यू में 160 अंक यानी कुल 991 मार्क्स हासिल किए थे. हालांकि, इससे पहले चारू 2 बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुकी थीं, लेकिन दोनों बार उन्हें IAS नहीं मिल सका था.

