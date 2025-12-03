IPS दूल्हा, IAS दुल्हन और 6 KM लंबा वेडिंग वेन्यू... चर्चा में इस अफसर जोड़े की शादी, Photos

भारत
रईश खान | Dec 03, 2025, 05:48 PM IST
1.IAS-IPS की शादी के लिए सजा रिवर फ्रंट
कोटा का यह रिवर फ्रंट 6 किलोमीटर लंबा है. जिसे IPS दूल्हा सुजीत शंकर और IAS दुल्हन चारू की शादी के लिए फिल्मी सेट की तरह सजाया गया था. 30 नवंबर को आईपीएस सुजीत शंकर बारात लेकर पहुंचे तो माहौल संगीत और डांस से सरोबार हो गया.
2.घोड़ी पर बैठकर पारंपरिक अंदाज IPS दूल्हा
सफेद शेरवानी में सुजीत और चारू जोड़े में खूबसूरत लग रही थीं. IPS सुजीत घोड़ी पर बैठकर पारंपरिक अंदाज में बारात लेकर पहुंचे. वहीं दुल्हन चारू ने जैसे स्टेज पर कदम रखा फूलों की बारिश हो गई.
3.सुजीत शंकर 2021 बैच के IPS अधिकारी
बिहार के रहने वाले सुजीत शंकर 2021 बैच के IPS अधिकारी हैं. वह वर्तमान में कोटा ग्रामीण के एसपी हैं. वहीं उनकी दुल्हनिया 2022 बैच की IAS अधिकारी हैं. चारु रामगंजमंडी में SDM पद पर तैनात हैं.
4.संगीत सेरेमनी में इन मंत्रियों ने की शिरकत
30 नवंबर को कपल की शादी समारोह में राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे. इससे पहले 29 नवंबर को संगीत सेरेमनी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिरकत की थी.
5.तीन बार UPSC क्वालिफाई कर चुकीं IAS चारू
चारू ने UPSC परीक्षा 2021 में 76वीं रैंक हासिल की थी. उन्होंने मेन्स में 831, इंटरव्यू में 160 अंक यानी कुल 991 मार्क्स हासिल किए थे. हालांकि, इससे पहले चारू 2 बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुकी थीं, लेकिन दोनों बार उन्हें IAS नहीं मिल सका था.