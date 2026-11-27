6 . 11 लाख का झूमर और 14 लोगों की कैपिसिटी वाली डाइनिंग टेबल

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बंगले का डाइनिंग एरिया भी खास है. यहां 14 लोगों के बैठने की क्षमता वाली डाइनिंग टेबल लगाई गई है. इस टेबल के ठीक ऊपर एक बड़ा झूमर लगा है, जिसकी कीमत PWD अधिकारियों ने करीब 11 लाख रुपये बताई है. बंगले का कुल क्षेत्रफल 1,905 वर्ग मीटर है. इसमें आठ बेडरूम और 13 बाथरूम बनाए गए हैं. इसके अलावा यहां एक अलग वेलनेस रूम भी है. इस कमरे में सौना और जकूजी जैसी सुविधाएं दी गई हैं. सौना में गर्मी और भाप के जरिए शरीर को आराम देने की सुविधा होती है, जबकि जकूजी में पानी के जरिए मसाज जैसी सुविधा मिलती है.