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Jaya Pandey | Nov 27, 2026, 04:36 PM IST
1.आम लोगों के लिए खुलने वाला है अरविंद केजरीवाल का 'शीशमहल'
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का पूर्व सरकारी आवास आम जनता के लिए खुलने वाला है. शुक्रवार, 27 नवंबर को इसे मीडिया के लिए खोला गया. लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बंगले में मौजूद हर कमरे और कई चीजों की कीमत भी बताई. इनमें 41 लाख रुपये का मीटिंग रूम, 5.8 लाख रुपये का पाउडर रूम और करीब 7.5 लाख रुपये का लॉबी एरिया शामिल है.
(All Images: PTI/IANS)
2.नॉर्थ दिल्ली के 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर है बंगला
बीजेपी इस बंगले को 'शीशमहल' नाम देती रही है. नॉर्थ दिल्ली के 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर बने इस बंगले में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए रहा करते थे. दिल्ली सरकार की ओर से जारी जानकारी और बंगले में लगाए गए बोर्ड के मुताबिक, इसकी लागत 58 करोड़ रुपये बताई गई है.
3.बीजेपी ने दिया था बंगले को शीशमहल नाम
बीजेपी इस बंगले को 'शीशमहल' नाम देती रही है. नॉर्थ दिल्ली के 6, फ्लैगस्टाफ रोड पर बने इस बंगले में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए रहा करते थे. दिल्ली सरकार की ओर से जारी जानकारी और बंगले में लगाए गए बोर्ड के मुताबिक, इसकी लागत 58 करोड़ रुपये बताई गई है.
4.'शीशमहल' के बाहर लगा 58 करोड़ रुपये का बोर्ड
बंगले के एंट्री पर बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए हैं. इन पर लिखा है- '58 करोड़ रुपये की लागत से बने शीशमहल में आपका स्वागत है.' बंगले के अंदर आने वाले लोगों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट भी बिछाया गया था. यहां आने वाले पत्रकारों को एक गाइडेड टूर के जरिए बंगले के अलग-अलग हिस्से दिखाए गए. इस दौरान पीडब्लूडी के अधिकारियों ने सिर्फ कमरों की बनावट ही नहीं दिखाई, बल्कि वहां लगी कई चीजों की कीमत भी बताई.
5.41 लाख का मीटिंग रूम, 5.8 लाख का पाउडर रूम
पीडब्ल्यूडी के मुताबिक, स्लाइडिंग डोर वाले इस बैठक कक्ष को तैयार करने में करीब 41.16 लाख रुपये खर्च हुए हैं. वहीं, पाउडर रूम की कीमत 5.80 लाख रुपये बताई गई है. इसके अलावा लॉबी एरिया को बनाने में करीब 7.58 लाख रुपये की लागत आई है. बंगले की रसोई में भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए खास इंतजाम किया गया है. यहां लगी डंबवेटर लिफ्ट की कीमत करीब 7 लाख रुपये बताई गई है. यह लिफ्ट किचन में सामान को ऊपर-नीचे ले जाने के काम आती है.
6.11 लाख का झूमर और 14 लोगों की कैपिसिटी वाली डाइनिंग टेबल
बंगले का डाइनिंग एरिया भी खास है. यहां 14 लोगों के बैठने की क्षमता वाली डाइनिंग टेबल लगाई गई है. इस टेबल के ठीक ऊपर एक बड़ा झूमर लगा है, जिसकी कीमत PWD अधिकारियों ने करीब 11 लाख रुपये बताई है. बंगले का कुल क्षेत्रफल 1,905 वर्ग मीटर है. इसमें आठ बेडरूम और 13 बाथरूम बनाए गए हैं. इसके अलावा यहां एक अलग वेलनेस रूम भी है. इस कमरे में सौना और जकूजी जैसी सुविधाएं दी गई हैं. सौना में गर्मी और भाप के जरिए शरीर को आराम देने की सुविधा होती है, जबकि जकूजी में पानी के जरिए मसाज जैसी सुविधा मिलती है.
7.बंगले में टीवी पर दिखाए जा रहे केजरीवाल के पुराने वीडियो
बंगले के अंदर एक टीवी भी लगातार चालू रखा गया है. इस पर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ लेने के समारोह का वीडियो दिखाया जा रहा है. इसमें उनके उस बयान को बार-बार चलाया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह कभी सरकारी आवास और वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे.
8.अगले महीने आम लोगों के लिए खुलेगा बंगला, ऑनलाइन मिलेगी टिकट
फिलहाल इस बंगले को मीडिया के लिए खोला गया है, लेकिन अगले महीने आम जनता भी इसे देख सकेगी. इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था की जाएगी. इससे पहले दिल्ली सरकार ने बंगले के मैनेजमेंट के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटेलिटी कंपनी से सर्विसेज लेने का ऐलान किया था. सरकार की योजना इस आवास को ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, लंच और मीटिंग आयोजित करने के लिए है.