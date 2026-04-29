मिनटों में दुश्मन के जहाज को कर देगा पानी में दफन! 16 साल से समंदर में घूम रहा भारत का ये 'धुरंधर', कांपते हैं चीन-पाक

8 . हवा में सुरक्षा, पनडुब्बियों का काल

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अगर दुश्मन का कोई विमान या मिसाइल इस पर हमला करने की कोशिश करे, तो इसके पास 'बराक-1' जैसा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है. समुद्र के अंदर छुपी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ निकालने के लिए इसमें उन्नत सोनार सिस्टम और टॉरपीडो लगे हैं. साथ ही इस जहाज पर दो ध्रुव या सी-किंग हेलीकॉप्टर हमेशा तैनात रह सकते हैं, जो टोह लेने और हमले के काम आते हैं.