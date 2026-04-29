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भारत

मिनटों में दुश्मन के जहाज को कर देगा पानी में दफन! 16 साल से समंदर में घूम रहा भारत का ये 'धुरंधर', कांपते हैं चीन-पाक

भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और इस ताकत का सबसे बड़ा चेहरा ये अदृश्य योद्धा है जो कई सालों से समंदर में रहकर देश की रक्षा कर रहा है.

Gaurav Barar | Apr 29, 2026, 01:44 PM IST

1.युद्धपोत नहीं ये है भारत का अभेद्य किला

युद्धपोत नहीं ये है भारत का अभेद्य किला
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भारतीय नौसेना की ताकत का जब भी जिक्र होता है, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है- INS शिवालिक. यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि पानी पर तैरता हुआ भारत का वो किला है जिसे देख पाना दुश्मन के रडार के लिए लगभग नामुमकिन है. 

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2.दुनिया के बेहतरीन जंगी जहाजों की कतार में

दुनिया के बेहतरीन जंगी जहाजों की कतार में
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इसकी स्टील्थ तकनीक यानी खुद को छुपाने की कला ने कई सालों से चीन और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा रखी हैं. जानिए आखिर इस युद्धपोत में ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया के बेहतरीन जंगी जहाजों की कतार में खड़ा करता है.

3.दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने की कला

दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने की कला
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INS शिवालिक की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्टील्थ क्षमता है. आसान भाषा में कहें तो इस जहाज का ढांचा और इस पर किया गया पेंट कुछ इस तरह का है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता. जब रडार की किरणें इससे टकराती हैं, तो वे वापस जाने के बजाय इधर-उधर बिखर जाती हैं. 

4.कहा जाता है समुद्र का अदृश्य शिकारी

कहा जाता है समुद्र का अदृश्य शिकारी
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रडार स्क्रीन पर यह एक विशाल युद्धपोत के बजाय किसी छोटी नाव या पक्षी की तरह दिखता है. यही वजह है कि इसे समुद्र का अदृश्य शिकारी कहा जाता है. दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और INS शिवालिक उसके इलाके में घुसकर हमला कर देगा.

TRENDING NOW

5.पूरी तरह से स्वदेशी 

पूरी तरह से स्वदेशी 
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INS शिवालिक भारत का पहला ऐसा स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे भारत में ही डिजाइन और बनाया गया है. इसे मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड में तैयार किया गया. यह 'मेक इन इंडिया' का एक जीता-जागता उदाहरण है. 

6.खराब मौसम में भी चलता है पूरी रफ्तार से

खराब मौसम में भी चलता है पूरी रफ्तार से
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यह जहाज न केवल हथियारों से लैस है, बल्कि इसमें सेंसर और रडार भी बहुत आधुनिक लगे हैं. इसे इस तरह बनाया गया है कि यह समुद्र की ऊंची लहरों और खराब मौसम में भी पूरी रफ्तार से चल सके.
 

7.हथियारों का जखीरा 

हथियारों का जखीरा 
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INS शिवालिक कोई सीधा-सादा जहाज नहीं है, यह हथियारों का एक चलता-फिरता गोदाम है. इसमें दुश्मन को तबाह करने के लिए हर तरह का इंतजाम है. यह जहाज लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को राख कर सकती हैं.

8.हवा में सुरक्षा, पनडुब्बियों का काल

हवा में सुरक्षा, पनडुब्बियों का काल
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अगर दुश्मन का कोई विमान या मिसाइल इस पर हमला करने की कोशिश करे, तो इसके पास 'बराक-1' जैसा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है. समुद्र के अंदर छुपी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ निकालने के लिए इसमें उन्नत सोनार सिस्टम और टॉरपीडो लगे हैं. साथ ही इस जहाज पर दो ध्रुव या सी-किंग हेलीकॉप्टर हमेशा तैनात रह सकते हैं, जो टोह लेने और हमले के काम आते हैं.

9.चीन और पाकिस्तान क्यों हैं परेशान?

चीन और पाकिस्तान क्यों हैं परेशान?
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हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए INS शिवालिक एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है. पाकिस्तान के पास फिलहाल ऐसी तकनीक नहीं है जो शिवालिक का मुकाबला कर सके.
 

10.परफॉर्मेंस ने कर दिया सबको हैरान

परफॉर्मेंस ने कर दिया सबको हैरान
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हाल ही में जब भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाई और अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लिया, तो INS शिवालिक की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया. यह जहाज लंबी दूरी तक बिना रुके सफर कर सकता है, जिससे भारत की पहुंच अब दूर-दराज के समुद्री इलाकों तक हो गई है. 
 

11.इसके अंदर नौसैनिक पूरी तरह सुरक्षित

इसके अंदर नौसैनिक पूरी तरह सुरक्षित
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इसके अलावा, जहाज के अंदर का माहौल ऐसा बनाया गया है कि परमाणु, जैविक या रासायनिक हमले की स्थिति में भी इसके अंदर मौजूद नौसैनिक पूरी तरह सुरक्षित रह सकें.INS शिवालिक केवल भारतीय नौसेना की शान नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती सैन्य आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. समुद्र की गहराई हो या सतह, यह हर जगह भारत का दबदबा बनाए रखता है.
 

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