IndiGo से पहले आसमान पर था जिनका दबदबा, अब हैं लापता... 9 एयरलाइंस जो अब नहीं रहे

1 . एयर सहारा

1990 के दशक में एयर सहारा भारत की प्रमुख फुल-सर्विस एयरलाइंस थी. घरेलू उड़ानों से लेकर विदेशी रूट तक इसका नेटवर्क फैला था. 2007 में जेट एयरवेज ने इसे खरीदा और नाम बदलकर जेटलाइट कर दिया. 2019 में जेट एयरवेज के साथ ही एयर सहारा की विरासत भी खत्म हो गई.