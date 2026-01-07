FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का बयान, मस्जिद, मदरसों पर कार्रवाई गलत, हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है, शांति बनाएं, पत्थरबाज़ी का सहारा ना लें, तुर्कमान गेट मस्जिद कमेटी से बात करनी चाहिए- बरेलवी, रामपुर से SP सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी

Photos

भारत

बिना डीजल-बिजली के चलेगी यह सुपरट्रेन, जानें दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का किराया-रूट और सुविधाएं

भारत की पहली प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन जल्द ही हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच दौड़ेगी. 140 किमी/घंटा की रफ्तार वाली यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं और किफायती किराए से लैस होगी.

Pragya Bharti | Jan 07, 2026, 12:46 PM IST

1.Hydrogen Train without petrol and electricity

Hydrogen Train without petrol and electricity
1

भारतीय रेलवे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए देश की पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर उतारने जा रही है. हरियाणा का जींद-सोनीपत रेल सेक्शन इस ऐतिहासिक शुरुआत का गवाह बनेगा. यह ट्रेन न केवल शोर मुक्त होगी, बल्कि शून्य प्रदूषण के साथ यात्रियों को एक नया अनुभव प्रदान करेगी.

2.Hydrogen Train in Haryana

Hydrogen Train in Haryana
2

इस हाइड्रोजन ट्रेन को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में तैयार किया गया है. ट्रेन को गहरे नीले और सफेद रंग के आकर्षक संयोजन में रंगा गया है. इसके इंजन पर गर्व से 'एच-टू पावर्ड' (H2 Powered) और 'क्लीन मोबिलिटी' लिखा गया है, जो इसके इको-फ्रेंडली होने का प्रमाण है.

3.रफ्तार और क्षमता

रफ्तार और क्षमता
3

यह ट्रेन 140 किमी प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है. एक बार में यह 2600 से अधिक यात्रियों को ले जा सकती है. यह ट्रेन प्रतिदिन दो फेरे लगाएगी और कुल 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिससे दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

4.यात्रियों के लिए लग्जरी सुविधाएं

यात्रियों के लिए लग्जरी सुविधाएं
4

ट्रेन के भीतर यात्रियों को हवाई जहाज जैसा अहसास होगा. कोच में नीले रंग के आरामदायक गद्दे, आधुनिक पंखे, एलईडी लाइट पैनल और तापमान को नियंत्रित करने के लिए सेंसर लगाए गए हैं. साथ ही, खड़े होकर सफर करने वालों के लिए मजबूत हैंडग्रिप्स और स्टील की रेलिंग दी गई है.

TRENDING NOW

5.लोको पायलट का हाई-टेक केबिन

लोको पायलट का हाई-टेक केबिन
5

ट्रेन के ड्राइवर का केबिन पूरी तरह डिजिटल है. इसमें एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जो हाइड्रोजन स्तर, दबाव और ट्रेन की गति की सटीक जानकारी देती है. आपातकालीन स्थितियों के लिए इसमें रेड इमरजेंसी हैंडल और पुश-बटन कंट्रोलर दिए गए हैं.
 

6.किफायती किराया और स्टॉपेज

किफायती किराया और स्टॉपेज
6

अनुमान के मुताबिक, जींद से सोनीपत के बीच इस ट्रेन का किराया मात्र 5 रुपये से 25 रुपये के बीच हो सकता है. रास्ते में इसके 4 से 5 स्टॉपेज होंगे. फिलहाल इस रूट पर सीएनजी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन लागत और पर्यावरण दोनों के लिहाज से बेहतर साबित होगी.
 

7.निर्बाध हाइड्रोजन आपूर्ति

निर्बाध हाइड्रोजन आपूर्ति
7

ट्रेन को चलाने के लिए जींद में विशेष हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है. हरियाणा सरकार ने इस प्लांट को 24 घंटे स्थिर बिजली आपूर्ति (11 KV) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि ट्रेन के परिचालन में कोई बाधा न आए.
 

8.सुरक्षित और आधुनिक शौचालय

सुरक्षित और आधुनिक शौचालय
8

सफर को स्वच्छ और सुलभ बनाने के लिए कोच में आधुनिक बायो टायलेट और डिजाइनर वाशबेसिन लगाए गए हैं. फर्श पर मेटालिक शीट का उपयोग किया गया है, जो ट्रेन को एक प्रीमियम लुक प्रदान करता है. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन न केवल तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, बल्कि यह भविष्य की हरित रेल यात्रा की नींव भी है. जल्द ही इस ट्रेन की आधिकारिक लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान किया जाएगा.

