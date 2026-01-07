बिना डीजल-बिजली के चलेगी यह सुपरट्रेन, जानें दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन का किराया-रूट और सुविधाएं

8 . सुरक्षित और आधुनिक शौचालय

सफर को स्वच्छ और सुलभ बनाने के लिए कोच में आधुनिक बायो टायलेट और डिजाइनर वाशबेसिन लगाए गए हैं. फर्श पर मेटालिक शीट का उपयोग किया गया है, जो ट्रेन को एक प्रीमियम लुक प्रदान करता है. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन न केवल तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, बल्कि यह भविष्य की हरित रेल यात्रा की नींव भी है. जल्द ही इस ट्रेन की आधिकारिक लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान किया जाएगा.

