Gen Z post Office: दिल्ली में खुला देश का पहला 'जेन जी पोस्ट ऑफिस', Free Wi-fi और पार्सल बुकिंग के लिए QR कोड भी उपलब्ध

1 . 'जेन जी पोस्ट ऑफिस' क्या है?

'जेन जी पोस्ट ऑफिस' भारतीय डाक विभाग का एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत पुराने डाकघरों को आधुनिक तकनीक और युवाओं की ज़रूरतों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है. इसी पहल के तहत देश का पहला 'Gen Z Post Office' नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली के कैंपस में स्थापित किया गया है. इसका उद्देश्य डाक सेवाओं को तेज़, तकनीकी रूप से उन्नत और छात्रों के लिए अधिक सुलभ बनाना है.