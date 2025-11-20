FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

भारत

Gen Z post Office: दिल्ली में खुला देश का पहला 'जेन जी पोस्ट ऑफिस', Free Wi-fi और पार्सल बुकिंग के लिए QR कोड भी उपलब्ध

Indias First Gen Z post Office: आईआईटी दिल्ली में देश का पहला 'जेन जी पोस्ट ऑफिस' शुरू हुआ है. यह युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां QR कोड से पार्सल बुकिंग, वाई-फाई सुविधा और छात्र-अनुकूल स्पीड पोस्ट छूट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं.

Pragya Bharti | Nov 20, 2025, 09:21 AM IST

1.'जेन जी पोस्ट ऑफिस' क्या है?

'जेन जी पोस्ट ऑफिस' क्या है?
1

'जेन जी पोस्ट ऑफिस' भारतीय डाक विभाग का एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत पुराने डाकघरों को आधुनिक तकनीक और युवाओं की ज़रूरतों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है. इसी पहल के तहत देश का पहला 'Gen Z Post Office' नई दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली के कैंपस में स्थापित किया गया है. इसका उद्देश्य डाक सेवाओं को तेज़, तकनीकी रूप से उन्नत और छात्रों के लिए अधिक सुलभ बनाना है.

2.किन सुविधाओं से है लैस?

किन सुविधाओं से है लैस?
2

आईआईटी दिल्ली में शुरू हुआ यह पोस्ट ऑफिस कई आधुनिक और छात्र-अनुकूल सुविधाओं से लैस है. क्यूआर कोड स्कैन करके पार्सल बुकिंग की सुविधा. छात्रों और आगंतुकों के लिए हाई-स्पीड वाई-फाई कनेक्टिविटी. डिजिटल सेवाओं के लिए विशेष टचपॉइंट. छात्रों के लिए विशेष स्पीड पोस्ट दरों और छूट की सुविधा

3.आईआईटी दिल्ली के छात्रों का सहयोग

आईआईटी दिल्ली के छात्रों का सहयोग
3

इस पहले जेन जी पोस्ट ऑफिस को डिज़ाइन करने में आईआईटी दिल्ली के छात्रों का भी सहयोग लिया गया है. आईआईटी दिल्ली की फाइन आर्ट्स सोसाइटी ने इसके रचनात्मक कला कार्य में योगदान दिया है. यह पहल भारतीय डाक विभाग और छात्रों के बीच भागीदारी को बढ़ावा देती है, जिसमें छात्रों को ब्रांड एंबेसडर और सोशल मीडिया आउटरीच में सहयोगी के रूप में शामिल किया जाता है.

4.स्टूडेंट फ्रैंचाइजी मॉडल

स्टूडेंट फ्रैंचाइजी मॉडल
4

भारतीय डाक विभाग ने आईआईटी दिल्ली में एक अनूठा छात्र फ्रैंचाइजी मॉडल भी शुरू किया है. यह मॉडल छात्रों को पोस्ट ऑफिस के ऑपरेशन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है. यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है और छात्रों को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल विकसित करने का अवसर देता है.

5.डाक विभाग की व्यापक योजना

डाक विभाग की व्यापक योजना
5

आईआईटी दिल्ली में पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस स्थापित करना एक बड़ी योजना का हिस्सा है. भारतीय डाक विभाग ने देश भर के यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थापित 46 मौजूदा पोस्ट ऑफिसों को 15 दिसंबर 2025 तक नया रूप देने का लक्ष्य रखा है. इसका लक्ष्य इन डाकघरों को पारंपरिक केंद्रों से बदलकर युवा-अनुकूल और जीवंत स्थानों में बदलना है.

6.उद्घाटन समारोह

उद्घाटन समारोह
6

देश के पहले जेन जी पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ 19 नवंबर, बुधवार को किया गया. उद्घाटन समारोह में आईआईटी दिल्ली के निदेशक, डीन, संकाय सदस्य और छात्र निकाय उत्साहपूर्वक शामिल हुए.

7.जेन-जी कौन है?

जेन-जी कौन है?
7

जनरेशन जेड उन लोगों को संदर्भित करता है जिनका जन्म वर्ष 1997 से 2012 के बीच हुआ है. यह पीढ़ी तकनीक से भली-भांति परिचित है और डिजिटल सेवाओं का अधिक उपयोग करती है, यही कारण है कि डाक सेवाओं को इनके अनुरूप बनाया जा रहा है.

