36 मशीनें, 10 दिन तक लगातार गिनती और करोड़ों में कैश...जानिए भारत के सबसे बड़े IT छापे की कहानी

राजा राम | Sep 23, 2025, 11:26 AM IST
1.किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं
आपने अक्षय कुमार की फिल्म रेड तो देखी ही होगी और स्पेशल 26 भी काफी पॉपुलर हुई थी. इस फिल्म में आपने इनकम टैक्स अफसरों को लोगों के घरों में छिपे पैसे ढूंढते देखा होगा. किसी ने अपने बाथरूम में पैसे छिपाए थे. किसी ने घर की छत में, तो किसी ने घर के खंभों में.
2.सभी को हैरान कर दिया
इतना ही नहीं, आपने लोगों के घरों से पैसों की गड्डियां निकलती देखी होंगी, जिसमें कैश को मशीन से गिनकर सील कर दिया जाता है और पैसे निकाल लिए जाते हैं.दरअसल, असल जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया.
3.अधिकारियों को उसे गिनने में 10 दिन लग गए
आपको यह सुनकर शायद हैरानी हो कि किसी फिल्म की कहानी असल ज़िंदगी में भी हो सकती है और उसका इतना बड़ा असर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सच में हुआ था. इस छापेमारी में इतनी बड़ी रकम बरामद हुई कि अधिकारियों को उसे गिनने में 10 दिन लग गए.
4.विशेष टीमों को भी सम्मानित
दो साल पहले पड़े आयकर छापों में 352 करोड़ रुपये बरामद हुए थे. उस रकम का हिसाब लगाने में 10 दिन लगे थे. भारतीय आयकर के 165 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर देश की सबसे बड़ी आयकर छापेमारी करने वाली इस विशेष टीम के साथ-साथ विशेष टीमों को भी सम्मानित किया गया.
5.36 मशीनों का इस्तेमाल
इस सबसे बड़ी आयकर छापेमारी में 10 दिनों तक पैसे गिनने के बाद कुल 351.8 करोड़ रुपये की नकदी ज़ब्त की गई. इसके लिए कुल तीन दर्जन काउंटिंग मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया. यानी कुल 36 मशीनों का इस्तेमाल पैसे गिनने के लिए किया गया.
6.देश की सबसे बड़ी छापेमारी
इस छापेमारी में पैसों की गिनती के लिए विभिन्न बैंक मशीनों और कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया. हालाँकि, पैसों की गिनती में 10 दिन लग गए, जिससे यह देश की सबसे बड़ी छापेमारी बन गई.
7.यह छापेमारी दिसंबर 2023 में की गई थी
अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतना पैसा किसके पास है? ये शख्स कोई व्यापारी नहीं, बल्कि एक राजनेता है. ओडिशा के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर छापेमारी की गई. बाद में पता चला कि धीरज साहू ने सरकार को 150 करोड़ रुपये का आयकर चुकाया था. यह छापेमारी दिसंबर 2023 में की गई थी.