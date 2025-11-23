जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान

भारत
सुमित तिवारी | Nov 23, 2025, 09:11 AM IST
1.23 नवंबर 1956
23 नवंबर 1956 को तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही थी. पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे. ट्रेन नंबर 16236 थूथुकुदी एक्सप्रेस चेन्नई से थूथुकुदी की ओर जा रही थी. इस ट्रेन में करीब 800 यात्री सवार थे.
2.अरियालुर रेलवे स्टेशन
अरियालुर रेलवे स्टेशन से महज दो मील दूर मारुदैयारु नदी पूरी उफान पर थी. इस नदी पर जो रेलवे पुल बना हुआ था वह तेज बहाव की वजह से ध्वस्त हो गया था. रेलगाड़ी के लोको पायलट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी.
3.ट्रेन अपनी स्पीड
ट्रेन अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी. हालांकि उस समय संचार माध्यम आज जैसा नहीं था. जिससे तुरंत सूचना मिल जाती. सुबह करीब 4.30 बजे ट्रेन यहां पहुंची.
4.मूसलाधार बारिश
पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी का जलस्तर इतना बढ़ा दिया था कि पानी रेल की पटरी तक पहुंच गया. पुल के खंभे कमजोर पड़ चुके थे और कटाव से 20 फुट लंबा हिस्सा धंस गया था.
5.नदी में समा गयी ट्रेन
ट्रेन मारुदैयारु नदी पर बने पुल पर पहुंची और जब तक लोको पायलट कुछ समझ पाता. ट्रेन नदी में समा गयी है. कई कोच पानी में गिर गए. ट्रेन में ज्यादातर यात्री सोए थे और करीब 150 यात्रियों की मौत हो गई.