VIDEO: 'ये तूने क्या किया..' गाने पर रोमांटिक हुईं Smriti Mandhana, संगीत में पलाश मुच्छल संग डांस का वीडियो वायरल

IMD Alert: क्या 50-60 घंटों में तबाही मचाएगा‘सनयार’? बंगाल की खाड़ी में बना प्रलयकारी चक्रवात, जानें ताज़ा अपडेट

Bareilly News: पति जिंदा, फिर भी विधवा पेंशन ले रही थीं 25 महिलाएं; बरेली में ऐसे चल रहा था घोटोला..

जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान

Bigg Boss 19 में इस हफ्ते के TOP 5 Contestants कौन? नंबर 1 पर किसका नाम, देखें सोशल मीडिया पर वोटिंग ट्रेंड

भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क

HomePhotos

भारत

जानिए 69 साल पुरानी कहानी जब पानी में समा गई थी पूरी ट्रेन, 150 लोगों की गई थी जान

आज हम आपको 69 साल पहले की वो कहानी बताने जा रहे है जो रेलवे के इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक है. इस हादसे में पूरी की पूरी ट्रेन पानी में समा गई थी और करीब 150 लोग मौत की नींद सो गए थे. आइए जानते है कि उस रात आखिर हुआ क्या था. 

सुमित तिवारी | Nov 23, 2025, 09:11 AM IST

1.23 नवंबर 1956

23 नवंबर 1956
1

23 नवंबर 1956 को तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही थी. पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे. ट्रेन नंबर 16236 थूथुकुदी एक्सप्रेस चेन्नई से थूथुकुदी की ओर जा रही थी. इस ट्रेन में करीब 800 यात्री सवार थे. 
 

2.अरियालुर रेलवे स्टेशन

अरियालुर रेलवे स्टेशन
2

अरियालुर रेलवे स्टेशन से महज दो मील दूर मारुदैयारु नदी पूरी उफान पर थी.  इस नदी पर जो रेलवे पुल बना हुआ था वह तेज बहाव की वजह से ध्वस्त हो गया था. रेलगाड़ी के लोको पायलट को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी. 

3.ट्रेन अपनी स्‍पीड

ट्रेन अपनी स्‍पीड
3

ट्रेन अपनी स्‍पीड से आगे बढ़ रही थी. हालांकि उस समय संचार माध्‍यम आज जैसा नहीं था. जिससे तुरंत सूचना मिल जाती. सुबह करीब 4.30 बजे ट्रेन यहां पहुंची. 

4.मूसलाधार बारिश

मूसलाधार बारिश
4

पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी का जलस्तर इतना बढ़ा दिया था कि पानी रेल की पटरी तक पहुंच गया. पुल के खंभे कमजोर पड़ चुके थे और कटाव से 20 फुट लंबा हिस्सा धंस गया था. 
 

5.नदी में समा गयी ट्रेन

नदी में समा गयी ट्रेन
5

ट्रेन मारुदैयारु नदी पर बने पुल पर पहुंची और जब तक लोको पायलट कुछ समझ पाता. ट्रेन नदी में समा गयी है. कई कोच पानी में गिर गए. ट्रेन में ज्‍यादातर यात्री सोए थे और करीब 150 यात्रियों की मौत हो गई. 

