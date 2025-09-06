विदेश घूमने का सपना होगा अब आसान, इन देशों में भारतीय लोगों को नहीं होती है वीजा की जरूरत

OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
भारत
राजा राम | Sep 06, 2025, 11:33 PM IST
1.भारतीय लोगों को नहीं होती है वीजा की जरूरत
भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां बिना वीजा के एंट्री मिलती है और खर्च भी बेहद किफायती होता है.
2.नेपाल
सबसे नजदीकी पड़ोसी देश नेपाल भारतीयों के लिए सबसे आसान डेस्टिनेशन है. यहां जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती. काठमांडू, पोखरा और हिमालय की वादियां बहुत ही सस्ते पैकेज में आप घूम सकते हैं.
3.भूटान
भूटान भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री है. प्राकृतिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए यह जगह मशहूर है. यहां के मठ और घाटियां यात्रियों को एक अलग अनुभव देती हैं.
4.मालदीव
मालदीव, जो फिल्मों में ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में दिखाया जाता है, भारतीय टूरिस्ट्स के लिए वीजा फ्री है. यहां बजट-फ्रेंडली रिसॉर्ट्स और लोकल आइलैंड्स पर कम खर्च में बीच का मजा लिया जा सकता है.
5.मॉरीशस
मॉरीशस भी भारतीय पर्यटकों के लिए एक शानदार विकल्प है. यहां आगमन पर वीजा की सुविधा मिलती है. खूबसूरत बीच, नेचर ट्रेल्स और कसीनो नाइट्स यहां के बड़े आकर्षण हैं.
6.श्रीलंका
श्रीलंका भी भारतीयों के लिए आसान डेस्टिनेशन है. यहां ई-वीजा या ऑन-अराइवल वीजा की सुविधा मौजूद है. कोलंबो, कैंडी और सिगिरिया फोर्ट जैसे स्थल यहां कम खर्च में देखे जा सकते हैं.
7.इंडोनेशिया
इंडोनेशिया का बाली भारतीय ट्रैवलर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुका है. यहां ई-वीजा आसान है और खर्च भारत के कई मशहूर स्पॉट्स से भी कम पड़ता है.
8.थाईलैंड
थाईलैंड भी भारतीयों को ऑन-अराइवल वीजा देता है. बैंकॉक, पटाया और फुकेत शॉपिंग और बीच लाइफ के लिए बेस्ट जगहें हैं. य यानी अगर आप विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, तो ये देश बिना वीजा की टेंशन के सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं.