ट्रेन टिकट के साथ फ्री मिलती हैं ये सुविधाएं, कई यात्री नहीं करते इस्तेमाल

4 . लाखों का ट्रैवल इंश्योरेंस

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जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते हैं, तो आपको महज कुछ पैसे (एक रुपये से भी कम) में ट्रैवल इंश्योरेंस चुनने का विकल्प मिलता है. कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से इंश्योरेंस के बदले किसी भी दुर्घटना की स्थिति में रेलवे यात्री या उसके परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुआवजा देता है? सफर सुरक्षित बनाने के लिए यह सुविधा बेहद जरूरी है.