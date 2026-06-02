ट्रेन टिकट के साथ फ्री मिलती हैं ये सुविधाएं, कई यात्री नहीं करते इस्तेमाल

भारत
Gaurav Barar | Jun 02, 2026, 02:34 PM IST
1.आम आदमी की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुकी है रेलवे
आज के समय में भारतीय रेलवे से सफर करना हर आम आदमी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. हम में से ज्यादातर लोग ट्रेन टिकट बुक करते हैं, अपनी बर्थ पर बैठते हैं और मंजिल आते ही उतर जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप ट्रेन का एक कन्फर्म टिकट खरीदते हैं, तो आप सिर्फ एक सीट या बर्थ का पैसा नहीं देते? (AI Images)
2.कन्फर्म टिकट के साथ मिलती हैं कई मुफ्त सुविधाएं
रेलवे उस टिकट के साथ आपको ऐसी कई कमाल की सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त देता है, जिनकी जानकारी न होने की वजह से 90% यात्री उनका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते. जानिए उन बेहतरीन सुविधाओं के बारे में जो आपके टिकट के साथ बिल्कुल फ्री मिलती हैं.
3.मुफ्त इलाज की सुविधा
सफर के दौरान कब किसकी तबीयत बिगड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. अगर ट्रेन में आपको या आपके सह-यात्री को अचानक घबराहट, दर्द, उल्टी या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो आप तुरंत इसकी जानकारी टीटीई को दे सकते हैं. रेलवे हर बड़े स्टेशन पर डॉक्टरों और मेडिकल टीम की व्यवस्था रखता है. अगले स्टेशन पर डॉक्टर आकर मरीज का मुफ्त में चेकअप करेंगे और जरूरी दवाइयां भी देंगे.
4.लाखों का ट्रैवल इंश्योरेंस
जब आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते हैं, तो आपको महज कुछ पैसे (एक रुपये से भी कम) में ट्रैवल इंश्योरेंस चुनने का विकल्प मिलता है. कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से इंश्योरेंस के बदले किसी भी दुर्घटना की स्थिति में रेलवे यात्री या उसके परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुआवजा देता है? सफर सुरक्षित बनाने के लिए यह सुविधा बेहद जरूरी है.
5.स्टेशन पर फ्री रुकने की जगह
मान लीजिए आपकी ट्रेन रात को 12 बजे है और आप शाम को 7 बजे ही स्टेशन पहुंच गए, या फिर आपकी कनेक्टिंग ट्रेन कई घंटे लेट है. ऐसी स्थिति में आपको स्टेशन के बाहर महंगे होटल लेने की कोई जरूरत नहीं है.
6.वेटिंग रूम का करें इस्तेमाल
आपके कन्फर्म टिकट पर रेलवे स्टेशन के अंदर बने वेटिंग रूम का इस्तेमाल करने की फ्री सुविधा मिलती है. अगर आपके पास एसी का टिकट है, तो आप एसी वेटिंग रूम में जाकर आराम से सोफे पर बैठ सकते हैं, वाशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं और वह भी बिल्कुल मुफ्त.
7.भारी-भरकम सामान रखने की छूट
फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी सामान ले जाने की एक तय सीमा होती है, जो आपके टिकट की श्रेणी पर निर्भर करती है. स्लीपर क्लास में आप 40 किलो, एसी टू-टियर में 50 किलो और फर्स्ट एसी में 70 किलो तक का सामान बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए अपने साथ ले जा सकते हैं. अगर आपके पास तय सीमा के अंदर सामान है, तो रेलवे आपसे एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं वसूल सकता.
8.साफ-सुथरा बेडरोल
अगर आप एसी कोच में सफर कर रहे हैं, तो चादर, तकिया, कंबल और तौलिया पाना आपका हक है. रेलवे इसके लिए आपसे अलग से कोई चार्ज नहीं लेता, यह आपके टिकट के दाम में पहले से शामिल होता है. अगर आपको मिला हुआ बेडरोल साफ नहीं है या फटा हुआ है, तो आप अटेंडेंट से कहकर उसे तुरंत बदलवा सकते हैं.