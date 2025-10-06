FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम

एक बार फिर भारत इतिहास रचने को तैयार, इस रूट पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

IPL के बाद अब इस विदेशी लीग दिखेंगे भारतीय खिलाड़ी! एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

Mount Everest Mystery: क्यों एडमंड हिलेरी से ज्यादा ऊंचाई चढ़ रहे हैं आज के पर्वतारोही? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का है ये नया राज

Bihar Election: बिहार के इन बाहुबली नेताओं का दूसरा घर थी जेल, दहशत का दूसरा नाम थे ये Leaders

बिहार में भाजपा के लिए क्यों जरूरी है शाहाबाद? किले पर विजय पताका फहराने के लिए क्या कर रही है पार्टी?

Virat Kohli vs Cristiano Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हाथ धोकर पीछे पड़े विराट कोहली, इस मामले में कर ली बराबरी

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किस पानी से करनी चाहिए सिकाई

भारत

एक बार फिर भारत इतिहास रचने को तैयार, इस रूट पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

आज का भारत हर क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है. अब देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी रफ्तार भरने को तैयार हैं. जल्द ही ये ट्रेल पटरियों पर सरपट दौड़ेगी. आइए जानते हैं इस ट्रेन की खासियत और रूट

सुमित तिवारी | Oct 06, 2025, 10:23 PM IST

1.हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन 

देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए अब तैयार है. यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के पर्यावरण-हितैषी भविष्य की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

2.पहला हाइड्रोजन प्लांट

खबरों के मुताबिक देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट तैयार हो चुका है. हालांकि अबी पेट्रोलियम मंत्रालय से एनओसी मिलना बाकी हैं. NOC मिलते ही हाइड्रोजन ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी.

3.हाइड्रोजन गैस बननी शुरू

इतना ही नहीं, प्लांट में हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हो चुकी हैं और साथ ही इसकी टेस्टिंग चल रही है, रिपोर्ट बताती है कि यह प्लांट हर दिन लगभग 430 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा.

4.89 किलोमीटर लंबा ट्रैक

रेलवे ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए जींद-गोहाना-सोनीपत रेल मार्ग को चुना है. यह रूट लगभग 89 किलोमीटर लंबा है. हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन में 8 कोच और एक बार में 2,638 यात्री आराम से सफर कर सकेंगे. 

5.हाइड्रोजन ईधन स्टेशन भी तैयार

रिपोर्ट की माने तो इस ट्रेन के लिए विशेष रुप से हाइड्रोजन ईधन स्टेशन भी तैयार किए जाएंगे. इसी क्रम में जींद स्टेशन पर तीन हजार किलो हाइड्रोजन भंडारण, कंप्रेसर और प्री-कूलर इंटीग्रेशन वाले तेज डिस्पेंसर लगाए गए हैं.

