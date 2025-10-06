एक बार फिर भारत इतिहास रचने को तैयार, इस रूट पर दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

बिना पैन या आधार कार्ड के नहीं खरीद सकेंगे Gold? जानिए क्या है इसके नियम
भारत
सुमित तिवारी | Oct 06, 2025, 10:23 PM IST
1.हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन
देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए अब तैयार है. यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भारत के पर्यावरण-हितैषी भविष्य की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
2.पहला हाइड्रोजन प्लांट
खबरों के मुताबिक देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट तैयार हो चुका है. हालांकि अबी पेट्रोलियम मंत्रालय से एनओसी मिलना बाकी हैं. NOC मिलते ही हाइड्रोजन ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी.
3.हाइड्रोजन गैस बननी शुरू
इतना ही नहीं, प्लांट में हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हो चुकी हैं और साथ ही इसकी टेस्टिंग चल रही है, रिपोर्ट बताती है कि यह प्लांट हर दिन लगभग 430 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा.
4.89 किलोमीटर लंबा ट्रैक
रेलवे ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए जींद-गोहाना-सोनीपत रेल मार्ग को चुना है. यह रूट लगभग 89 किलोमीटर लंबा है. हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन में 8 कोच और एक बार में 2,638 यात्री आराम से सफर कर सकेंगे.
5.हाइड्रोजन ईधन स्टेशन भी तैयार
रिपोर्ट की माने तो इस ट्रेन के लिए विशेष रुप से हाइड्रोजन ईधन स्टेशन भी तैयार किए जाएंगे. इसी क्रम में जींद स्टेशन पर तीन हजार किलो हाइड्रोजन भंडारण, कंप्रेसर और प्री-कूलर इंटीग्रेशन वाले तेज डिस्पेंसर लगाए गए हैं.