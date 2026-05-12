Train Ticket Booking: कन्फर्म टिकट होने के बाद भी यात्री पर लगा 2500 रु का जुर्माना, रेलवे का ये नियम जानना जरूरी

4 . महिला की सीट दे दी गई RAC यात्री को

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दरअसल, महिला ने अपना टिकट राइका बाग जंक्शन (RKB) से बुक कराया था, लेकिन वह वहां से ट्रेन में नहीं चढ़ी और करीब दो घंटे बाद पाली मारवाड़ स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई. ऐसे में रेलवे स्टाफ ने उनकी सीट स्टेटस को NT यानी Not Turned Up मार्क कर दिया. इसका मतलब ये है कि यात्री अपने तय स्टेशन से ट्रेन में नहीं चढ़ा. इसके बाद ये सीट RAC यात्री को दे दी गई.