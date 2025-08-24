ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को बिल्कुल फ्री मिलती है ये सुविधाएं
राजा राम | Aug 24, 2025, 11:42 PM IST
1.मुफ्त इलाज की सुविधा
रेलवे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई तरह की सर्विस उपलब्ध कराता है. यदि कोई यात्री सफर के दौरान अस्वस्थ महसूस करता है तो रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर मुफ्त इलाज की सुविधा पा सकता है.
2.लॉकर रूम
सफर के दौरान यदि आपका सामान साथ ले जाना संभव न हो तो रेलवे के लॉकर रूम में सुरक्षित रखा जा सकता है. यह सुविधा कम खर्च में सामान को सुरक्षित रखने का आसान विकल्प देती है.
3.वेटिंग रूम में आराम
लंबी दूरी की ट्रेनों में अक्सर देरी हो जाती है. ऐसे में यात्री रेलवे स्टेशन पर बने एसी और नॉन-एसी वेटिंग रूम में आराम कर सकते हैं. ये कमरे टिकटधारकों के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं.
4.5 लाख रुपये तक का बीमा
यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे की तरफ से 5 लाख रुपये तक का बीमा भी मिलता है. टिकट बुक करते समय इसके लिए मात्र 45 पैसे जोड़े जाते हैं.
5.फ्री वाई-फाई
आज के समय में इंटरनेट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने लगभग सभी बड़े स्टेशनों पर यात्रियों के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा दी है.
6.मुफ्त भोजन
इसके अलावा कई ट्रेनों में यात्रियों को खाने की सुविधा भी दी जाती है. हालांकि ज्यादातर ट्रेनों में खाना खरीदना पड़ता है, लेकिन कुछ विशेष ट्रेनों में यात्रियों को मुफ्त भोजन भी दिया जाता है.
7.कई सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त
इस तरह रेलवे न सिर्फ यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाता है बल्कि यात्रियों को कई सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराता है.