आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है

भारत
मोहम्मद साबिर | Aug 12, 2025, 10:12 PM IST
1.कैसे बनी है हाइड्रोजन ट्रेन?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे होंगे और साथ ही दो इंजन दिए गए हैं. एक इंजन आगे और एक पीछे रहेगा. हाईड्रोजन ट्रेन को नमो ग्रीन रेल का नाम दिया जाएगा. ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ेगी.
2.डीजल इंजन की जगह है हाइड्रोजन इंजन
रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन में 1600 हार्सपावर के दो डीजल इंजनों को 1200 हार्सपावर के हाइड्रोजन इंजन में बदलाव किया है. इस ट्रेन का काम आईसीएफ, चेन्नई में हुआ है. इसमें लगभग 3,000 किलो हाइड्रोजन के स्टोरेज दिया गया है. वहीं एक बार में करीब 1200 यात्री सफर कर सकेंगे.
3.कब होगा ऑसीलेशन ट्रायल?
रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई के अन्नानगर यार्ड से हाइड्रोजन ट्रेन उत्तर रेलवे के पास भेजा जाएगा. वहीं RDSO के सहयोग से हरियाणा और पानीपत के बीच ऑसीलेशन ट्रायल होगा. इस दौरान इस ट्रेन पर उतना वजन रखा जाएगा, जितना वजन सभी यात्री का होगा.
4.कैसे चलेगी ट्रेन?
इस ट्रेन के आगे और पीछे एक-एक पावर कार बनाई गई है, जिसमें 220 किलो हाइड्रोजन स्टोर हो सकेगा. हाइड्रोजन सेल के सिलेंडरों में 350 बार प्रेशर होगा. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली पैदा होगी और सिर्फ पानी (H₂O) और ऊर्जा उत्पन्न होती है.
5.दुनिया में कहां-कहां चलती है हाइड्रोजन ट्रेन?
दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलती थी. लेकिन उसके एक साल बाद फ्रांस में भी इस ट्रेन को लाया गया. हालांकि अब भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी.