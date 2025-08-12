आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है

2 . डीजल इंजन की जगह है हाइड्रोजन इंजन

रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन में 1600 हार्सपावर के दो डीजल इंजनों को 1200 हार्सपावर के हाइड्रोजन इंजन में बदलाव किया है. इस ट्रेन का काम आईसीएफ, चेन्नई में हुआ है. इसमें लगभग 3,000 किलो हाइड्रोजन के स्टोरेज दिया गया है. वहीं एक बार में करीब 1200 यात्री सफर कर सकेंगे.

