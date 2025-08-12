Twitter
Advertisement
Headlines

आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है

बिहार चुनावः 14 प्रतिशत यादव वोट बैंक पर आरजेडी का कब्जा, कौन देगा चुनौती?

दिल्ली-NCR वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर नहीं लिया जाएगा एक्शन

युवराज सिंह ने सुनाया 2011 वर्ल्ड कप का अनसुना किस्सा, हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी का भी बढ़ा हौसला

AUS vs SA 2nd T20I Highlights: ब्रेविस के तूफान में उड़ा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ने 53 रनों से हराकर लिया बदला

Dewald Brevis Century: एबी डिविलियर्स के नक्शे कदम पर चले'बेबी डिविलियर्स', ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठोका दूसरा सबसे तेज शतक

ICC ने शुभमन गिल को दिया खास सम्मान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो फेज-1बी को मिली हरी झंडी, 11.165 किमी रूट पर बनेंगे 12 स्टेशन

'क्या अब फीजियो तय करेंगे टीम?' BCCI पूर्व चयनकर्ता ने Jasprit Bumrah के वर्कलोड पर उठाए सवाल, एशिया कप खेला तो मिस करेंगे टेस्ट सीरीज

पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार चुनावः 14 प्रतिशत यादव वोट बैंक पर आरजेडी का कब्जा, कौन देगा चुनौती?

बिहार चुनावः 14 प्रतिशत यादव वोट बैंक पर आरजेडी का कब्जा, कौन देगा चुनौती?

दिल्ली-NCR वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर नहीं लिया जाएगा एक्शन

दिल्ली-NCR वालों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, पुरानी गाड़ी चलाने वालों पर नहीं लिया जाएगा एक्शन

युवराज सिंह ने सुनाया 2011 वर्ल्ड कप का अनसुना किस्सा, हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी का भी बढ़ा हौसला

युवराज सिंह ने सुनाया 2011 वर्ल्ड कप का अनसुना किस्सा, हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी का भी बढ़ा हौसला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है

आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है

Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद

यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद

इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें

इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें

HomePhotos

भारत

आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2023 में राज्य सभा में हाइड्रोजन ट्रेन भारत में चलाने का ऐलान किया था. हालांकि उसके दो साल बाद हाइड्रोजन ट्रेन तैयार हो गई है, रेल मंत्री ने खुद एक्स पर ट्विट करके इसकी जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि आम ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन में क्या अंतर है.

मोहम्मद साबिर | Aug 12, 2025, 10:12 PM IST

1.कैसे बनी है हाइड्रोजन ट्रेन?

कैसे बनी है हाइड्रोजन ट्रेन?
1

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे होंगे और साथ ही दो इंजन दिए गए हैं. एक इंजन आगे और एक पीछे रहेगा. हाईड्रोजन ट्रेन को नमो ग्रीन रेल का नाम दिया जाएगा. ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ेगी.
 

Advertisement

2.डीजल इंजन की जगह है हाइड्रोजन इंजन

डीजल इंजन की जगह है हाइड्रोजन इंजन
2

रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन में 1600 हार्सपावर के दो डीजल इंजनों को 1200 हार्सपावर के हाइड्रोजन इंजन में बदलाव किया है. इस ट्रेन का काम आईसीएफ, चेन्नई में हुआ है. इसमें लगभग 3,000 किलो हाइड्रोजन के स्टोरेज दिया गया है. वहीं एक बार में करीब 1200 यात्री सफर कर सकेंगे. 
 

3.कब होगा ऑसीलेशन ट्रायल?

कब होगा ऑसीलेशन ट्रायल?
3

रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई के अन्नानगर यार्ड से हाइड्रोजन ट्रेन उत्तर रेलवे के पास भेजा जाएगा. वहीं RDSO के सहयोग से हरियाणा और पानीपत के बीच ऑसीलेशन ट्रायल होगा. इस दौरान इस ट्रेन पर उतना वजन रखा जाएगा, जितना वजन सभी यात्री का होगा. 
 

4.कैसे चलेगी ट्रेन?

कैसे चलेगी ट्रेन?
4

इस ट्रेन के आगे और पीछे एक-एक पावर कार बनाई गई है, जिसमें 220 किलो हाइड्रोजन स्टोर हो सकेगा. हाइड्रोजन सेल के सिलेंडरों में 350 बार प्रेशर होगा. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली पैदा होगी और सिर्फ पानी (H₂O) और ऊर्जा उत्पन्न होती है. 
 

TRENDING NOW

5.दुनिया में कहां-कहां चलती है हाइड्रोजन ट्रेन?

दुनिया में कहां-कहां चलती है हाइड्रोजन ट्रेन?
5

दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलती थी. लेकिन उसके एक साल बाद फ्रांस में भी इस ट्रेन को लाया गया. हालांकि अब भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी.  
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IPL 2025 CSK Retained List: धोनी समेत इन 5 खिलाड़ियों को सीएसके ने किया रिटेन, देखें पूरी लिस्ट
IPL 2025 CSK Retained List: धोनी समेत इन 5 खिलाड़ियों को सीएसके ने किया रिटेन, देखें पूरी लिस्ट
Diwali 2024: शनि की कृपा पाने के लिए दिवाली पर करें इन छोटी-छोटी चीजों का दान, दूर होंगी सभी परेशानियां
शनि की कृपा पाने के लिए दिवाली पर करें इन छोटी-छोटी चीजों का दान, दूर होंगी सभी परेशानियां
November Festival Calendar 2024: व्रत-त्‍योहारों से भरा है नवंबर का महीना, जानें भाईदूज, छठ पूजा से लेकर सभी की सटीक तारीख
व्रत-त्‍योहारों से भरा है नवंबर का महीना, जानें भाईदूज, छठ पूजा से लेकर सभी की सटीक तारीख
Eye Safety Tips For Diwali: आंखों के लिए खतरनाक है पटाखों से निकलने वाला धुआं, हो सकती हैं ये 5 बड़ी समस्याएं
आंखों के लिए खतरनाक है पटाखों से निकलने वाला धुआं, हो सकती हैं ये 5 बड़ी समस्याएं
Deadpool And Wolverine OTT Release: अब हिंदी में देख पाएंगे ये धांसू फिल्म, यहां जानें कब और कहां
Deadpool And Wolverine OTT Release: अब हिंदी में देख पाएंगे ये धांसू फिल्म, जानें कब और कहां
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है
आम ट्रेनों से कैसे अलग है हाइड्रोजन ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट दिया है
Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद
यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद
इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें
इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें
Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात
Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात
Baby Boy Names: स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर जन्मे बेटे के लिए चुनें देशभक्ति नाम, यहां देखें लिस्ट
स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर जन्मे बेटे के लिए चुनें देशभक्ति नाम, यहां देखें लिस्ट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE