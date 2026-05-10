गर्मियों में भी चलेगी देश की सबसे लग्जरी ट्रेन! 45 साल में पहली बार होगा ऐसा, जानिए रूट-टाइमिंग और किराया

भारत
Gaurav Barar | May 10, 2026, 01:42 PM IST
1.पैलेस ऑन व्हील्स रचेगी इतिहास
राजस्थान की शान कही जाने वाली लग्जरी ट्रेन 'पैलेस ऑन व्हील्स' इस बार एक नया इतिहास रचने जा रही है. पिछले 45 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब यह शाही ट्रेन मई की तपती गर्मी में भी पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी. (All Images Source- https://www.thepalaceonwheels.org/)
2.सितंबर से अप्रैल के बीच ही चलाई जाती थी ये ट्रेन
आमतौर पर यह ट्रेन सितंबर से अप्रैल के बीच ही चलाई जाती है, क्योंकि मई-जून में राजस्थान का तापमान 42 डिग्री के पार चला जाता है और सैलानी कम आते हैं. लेकिन इस बार डिमांड इतनी ज्यादा है कि प्रशासन ने इसे मई में भी चलाने का फैसला किया है.
3.मई में चलने की क्या है खास वजह?
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने कन्फर्म किया है कि इस बार ट्रेन को मई में चलाना एक बड़ा फैसला है. उन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से पहले कभी इस महीने में सर्विस नहीं दी गई, लेकिन इस बार जबरदस्त बुकिंग और मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
4.किसने की है मई में ट्रेन बुक?
दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी ट्रेन को भारत के एक बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक ने बुक किया है. जब दुनिया भर के बाजारों में उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता का माहौल है, तब एक बड़े वित्तीय संस्थान द्वारा पूरी ट्रेन चार्टर करना यह दिखाता है कि देश के पर्यटन और अर्थव्यवस्था पर लोगों का कितना भरोसा है.
5.छह दिनों का खास सफर और रूट
यह स्पेशल ट्रिप 20 मई की शाम 6.30 बजे से शुरू होकर 25 मई तक चलेगी. कुल 6 दिनों के इस सफर में पैलेस ऑन व्हील्स दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी. अपनी इस यात्रा में यह ट्रेन करीब 2,610 किलोमीटर का सफर तय करेगी.
6.इन शहरों की कराएगी सैर
यह ट्रेन सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर (दुर्गापुरा) जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगी. रेलवे के मुताबिक, इस बार इसे स्पेशल नंबर 00290 के साथ चलाया जा रहा है और यह भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी के तहत ऑपरेट होगी.
7.पटरी पर चलता महल है ये ट्रेन
पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की सबसे शानदार लग्जरी ट्रेनों में गिना जाता है. इसमें कुल 22 कोच हैं, जो किसी पांच सितारा होटल से कम नहीं हैं. ट्रेन के 14 डिब्बों के नाम राजस्थान की पुरानी रियासतों, जैसे- अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि के नाम पर रखे गए हैं. इसमें लग्जरी सैलून कोच के साथ-साथ एक सुपर डीलक्स कोच भी है.
8.कितना है किराया?
इसके किराये की बात करें, तो प्रेसिडेंशियल सुइट सबसे महंगा है, जिसका पूरे सफर का खर्च करीब 18.7 लाख रुपये है. वहीं, सुइट श्रेणी के लिए यात्रियों को लगभग 15.3 लाख रुपये और सुपर डीलक्स केबिन के लिए करीब 13.6 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. आप डीलक्स केबिन चुनते हैं, तो सिंगल ऑक्यूपेंसी का खर्च लगभग 7.7 लाख रुपये बैठता है, जबकि डबल ऑक्यूपेंसी में यह प्रति व्यक्ति करीब 5 लाख रुपये तक आता है.
9.खान-पान और मनोरंजन
ट्रेन में दो बड़े रेस्टोरेंट-कम-बार कोच हैं, जहां शाही खाना परोसा जाता है. इसके अलावा एक समर्पित किचन कार, स्टाफ कार और थकान मिटाने के लिए एक स्पेशल स्पा कार भी मौजूद है.
10.एक नजर इतिहास पर
26 जनवरी 1982 को शुरू हुई यह ट्रेन राजस्थान पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे की एक संयुक्त पहल है. यह भारत की पहली लग्जरी हेरिटेज ट्रेन है, जिसका मकसद पर्यटकों को राजा-महाराजाओं जैसा अहसास कराना है. आज भी विदेशी सैलानियों के बीच इसका क्रेज सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन इस बार मई के महीने में इसका चलना भारतीय पर्यटन के लिए एक बड़ा और साहसिक प्रयोग साबित होने वाला है.