गर्मियों में भी चलेगी देश की सबसे लग्जरी ट्रेन! 45 साल में पहली बार होगा ऐसा, जानिए रूट-टाइमिंग और किराया

8 . कितना है किराया?

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इसके किराये की बात करें, तो प्रेसिडेंशियल सुइट सबसे महंगा है, जिसका पूरे सफर का खर्च करीब 18.7 लाख रुपये है. वहीं, सुइट श्रेणी के लिए यात्रियों को लगभग 15.3 लाख रुपये और सुपर डीलक्स केबिन के लिए करीब 13.6 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं. आप डीलक्स केबिन चुनते हैं, तो सिंगल ऑक्यूपेंसी का खर्च लगभग 7.7 लाख रुपये बैठता है, जबकि डबल ऑक्यूपेंसी में यह प्रति व्यक्ति करीब 5 लाख रुपये तक आता है.

