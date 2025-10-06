Indian Navy का नया योद्धा एंड्रोथ समंदर में बढ़ाएगा भारत का दबदबा, एक झटके के तबाह होंगी चीन-पाक की पनडुब्बियां!

Bihar Election 2025: तारीखों के ऐलान से पहले सभी पार्टियों के नेताओं ने कहा- हम तैयार हैं
जया पाण्डेय | Oct 06, 2025, 11:20 AM IST
1.भारतीय नौसेना में शामिल होने को तैयार INS एंड्रोथ
भारतीय नौसेना INS एंड्रोथ को नौसेना में शामिल करने के लिए तैयार है. यह दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का जहाज (ASW-SWC) है. इसका जलावरण आज 6 अक्तूबर 2025 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में एक औपचारिक कार्यक्रम में किया जाएगा.
2. स्वदेशीकरण की दिशा में लगातार प्रगति कर रही नौसेना
इस समारोह की अध्यक्षता पूर्वी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर करेंगे. एंड्रोथ का नौसेना में शामिल होना क्षमता बढ़ाने के साथ स्वदेशीकरण की दिशा में भारतीय नौसेना की निरंतर प्रगति में एक और मील का पत्थर साबित होगा.
3.गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है निर्माण
इस जंगी जहाज का नौसेना में शामिल होना उस व्यापक गति का हिस्सा है जिसके तहत हाल के महीनों में कई अत्याधुनिक युद्धपोत नौसेना के बेड़े में शामिल हुए हैं. कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने एंड्रोथ का निर्माण किया है और यह 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ भारत की बढ़ती समुद्री आत्मनिर्भरता का प्रमाण है.
4.नवीन तकनीकों के माध्यम से स्वदेशी क्षमता बढ़ाएगी ये जंगी जहाज
यह जहाज नवीन तकनीकों के माध्यम से स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. एंड्रोथ के शामिल होने से नौसेना की समुद्री-पनडुब्बी क्षमताओं में और खासतौर से तटीय जल में खतरों का मुकाबला करने में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.
5.भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना को मजबूत करेगा एंड्रोथ
यह स्वदेशीकरण, नवाचार और क्षमता वृद्धि पर नौसेना के निरंतर जोर को दर्शाता है. साथ ही भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना को मजबूत करने में जीआरएसई की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है.
6.ये जंगी जहाज भी इंडियन नेवी में हो चुके हैं शामिल
हाल के महीनों में अर्नाला, निस्तार, उदयगिरि, नीलगिरि और अब एंड्रोथ समुद्री अभियानों के क्षेत्र में नौसेना के संतुलित विकास को दर्शाती हैं.
7.लगातार बढ़ रही भारत की आत्मनिर्भरता
सबसे बढ़कर ये जहाज भारत की आत्मनिर्भरता की भावना को मूर्त रूप देते हैं जिसमें भारतीय शिपयार्ड और उद्योगों से आने वाली स्वदेशी सामग्री, डिज़ाइन विशेषज्ञता और घरेलू नवाचार शामिल है.
