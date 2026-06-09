23,000 करोड़ की लागत से 300 के-9 वज्र होवित्जर खरीदने की तैयारी में भारतीय सेना, जानिए इस तोप की ताकत और खासियत

8 . ऑटोमैटिक लोडिंग सिस्टम

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K9 वज्र होवित्ज़र में ऑटोमैटिक लोडिंग सिस्टम है. यह 15 सेकंड में 3 राउंड दाग सकती है. यह तीन मिनट तक प्रति मिनट 6–8 राउंड की फायरिंग कर सकती है. यह अलग-अलग ट्रैजेक्टरी से कई गोले दाग सकती है ताकि वे सभी एक ही समय पर टारगेट से टकराएं. ट्रैक्ड चेसिस पर फिट होने के कारण यह 67 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 480 किमी है. (प्रतीकात्मक AI इमेज)