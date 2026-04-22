भारत के इस हथियार से हिल जाएंगे चीन-पाकिस्तान! दुश्मन की हर बारूदी चाल को नाकाम कर देगा TRAWL, जानिए क्या है ये?

2 . किसी और का मुंह ताकने की जरूरत नहीं

2

लगभग 975 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और का मुंह नहीं ताकेगा. यह डील सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BEML और एक निजी कंपनी के साथ मिलकर की गई है. रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह तकनीक पूरी तरह से भारत में बनी है और इसे DRDO के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है.