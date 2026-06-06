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भारत बनाएगा भविष्य के युद्धपोत, 13 हजार टन वजनी वॉरशिप निकालेंगे चीन-पाक की हेकड़ी, जानिए क्या है प्रोजेक्ट-18

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भारत बनाएगा भविष्य के युद्धपोत, 13 हजार टन वजनी वॉरशिप निकालेंगे चीन-पाक की हेकड़ी, जानिए क्या है प्रोजेक्ट-18

हिंद महासागर और अरब सागर में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 18 के तहत अब तक से सबसे ताकतवर युद्धपोत मिलेंगे.

Shivendra Rai | Jun 06, 2026, 06:59 PM IST

1.क्या है प्रोजेक्ट 18?

क्या है प्रोजेक्ट 18?
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भारत अपनी नौसेना के लिए  प्रोजेक्ट 18 (पी-18) के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर विध्वंसक युद्धपोतों में से एक बनाने जा रहा है. शुरुआत में योजना 11000 टन विस्थापन वाले युद्धपोत बनाने की थी. लेकिन, अब इसका आकार और विशाल किया जा रहा है.  प्रोजेक्ट 18 के तहत बनने वाले नए युद्धपोत 13000 टन विस्थापन वाले होंगे.

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2.2040 के बाद की तैयारी

2040 के बाद की तैयारी
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नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 18 के तहत बनाए जाने वाले युद्धपोत 2040 के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए विकसित किए जा रहे हैं. इन युद्धपोतों में 144 वर्टिकल लॉन्च के सेल होंगे. नए युद्धपोत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस होंगे. 

3.अब तक के सबसे बड़े युद्धपोत

अब तक के सबसे बड़े युद्धपोत
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प्रोजेक्ट 18 के तहत विकसित किए जाने वाले युद्धपोत कितने विशाल होंगे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भारत के सबसे बड़े युद्धपोत केवल 7,000 से 8,000 टन के हैं. नए वॉरशिप विशाखापत्तनम और कोलकाता श्रेणी के युद्धपोतों से साइज में लगभग दोगुने होंगे.

4.हर चुनौती से निपटने में सक्षम

हर चुनौती से निपटने में सक्षम
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भारतीय नौसेना के भविष्य के युद्धपोत ड्रोन, मिसाइल और  हाइपरसोनिक हथियारों से भी निपटने में सक्षम होंगे. 13000 टन विस्थापन का विशाल आकार इस सीरीज के युद्धपोतों को क्रूजर श्रेणी में ला खड़ा करता है. 

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5.कितने युद्धपोत बनाए जाएंगे?

कितने युद्धपोत बनाए जाएंगे?
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आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार की योजना 12 से 14 विशाल युद्धपोत बनाने की है. इस परियोजना पर कुल 10 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च होगा. प्रोजेक्ट 18 बनने वाले युद्धपोत भविष्य की सभी उन्नत तकनीकों से लैस होंगे. 

6.ताकत और खासियत

ताकत और खासियत
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इन युद्धपोतों को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित 4 लंबी दूरी के इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (AESA) रडार से इन युद्धपोतों को लैस किया जाएगा. DRDO द्वारा विकसित AESA डार की रेंज 500 किमी से अधिक है.

7.नए युद्धपोतों की युद्धक क्षमता

नए युद्धपोतों की युद्धक क्षमता
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प्रोजेक्ट 18 के तहत बनाए जा रहे भारत के सबसे आधुनिक और ताकतवर युद्धपोतों पर 48 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात होंगी. एयर डिफेंस के लिए इस पर 64 कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फिट की जाएंगी. 32 मिसाइलें ऐसी होंगी जो  250 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होंगी. 

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