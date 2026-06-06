भारत बनाएगा भविष्य के युद्धपोत, 13 हजार टन वजनी वॉरशिप निकालेंगे चीन-पाक की हेकड़ी, जानिए क्या है प्रोजेक्ट-18

1 . क्या है प्रोजेक्ट 18?

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भारत अपनी नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 18 (पी-18) के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर विध्वंसक युद्धपोतों में से एक बनाने जा रहा है. शुरुआत में योजना 11000 टन विस्थापन वाले युद्धपोत बनाने की थी. लेकिन, अब इसका आकार और विशाल किया जा रहा है. प्रोजेक्ट 18 के तहत बनने वाले नए युद्धपोत 13000 टन विस्थापन वाले होंगे.