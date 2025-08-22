एक और कमाल करने को तैयार ISRO, खूबियां देख NASA भी मान जाएगा लोहा, यहां देखें फोटो

1 . ISRO ने इसका पहला मॉड्यूल प्रदर्शित किया

1

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने पहले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल पेश कर दिया है. इस मौके पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान ISRO ने इसका पहला मॉड्यूल प्रदर्शित किया. बताते चलें यह स्टेशन भारत को उन गिने-चुने देशों की लिस्ट में शामिल करेगा, जिनके पास अपना स्पेस स्टेशन है.