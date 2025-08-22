एक और कमाल करने को तैयार ISRO, खूबियां देख NASA भी मान जाएगा लोहा, यहां देखें फोटो
भारत
राजा राम | Aug 22, 2025, 09:55 PM IST
1.ISRO ने इसका पहला मॉड्यूल प्रदर्शित किया
भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने पहले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल पेश कर दिया है. इस मौके पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान ISRO ने इसका पहला मॉड्यूल प्रदर्शित किया. बताते चलें यह स्टेशन भारत को उन गिने-चुने देशों की लिस्ट में शामिल करेगा, जिनके पास अपना स्पेस स्टेशन है.
2.यह मिशन पूरी दुनिया में उसकी ताकत दिखाएगा
दरअसल, भारत की योजना है कि साल 2028 तक इस अंतरिक्ष स्टेशन का पहला हिस्सा लॉन्च कर दिया जाए. भारत का यह मिशन पूरी दुनिया में उसकी ताकत दिखाएगा.
3.2035 तक हो जाएगा तैयार
ISRO के अनुसार स्टेशन का पहला मॉड्यूल BAS-01 लगभग 10 टन का होगा और इसे 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा. भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक कुल पांच मॉड्यूल जोड़कर एक पूर्ण विकसित स्पेस स्टेशन तैयार कर लिया जाए.
4.आत्मनिर्भर बनने की ओर बड़ा कदम
बताते चलें, इस स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पूरी तरह से भारत में बना इनवर्नमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम (ECLSS) लगाया जाएगा. इसके अलावा भारत डॉकिंग सिस्टम और भारत बर्थिंग मैकेनिज्म से अन्य अंतरिक्ष यान इससे जुड़ सकेंगे. स्टेशन में ऑटोमेटेड हैच सिस्टम, माइक्रोग्रैविटी रिसर्च प्लेटफॉर्म और व्यूपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी.
5.जरूरी तकनीक विकसित की जाएगी
यह स्पेस स्टेशन मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोग्रैविटी के असर, जीवन विज्ञान और नई दवाइयों के रिसर्च में मदद करेगा. इसके साथ ही यहां से इंसानों की लंबी अवधि तक मौजूदगी के लिए जरूरी तकनीक विकसित की जाएगी.
6.वैश्विक रिसर्च सेंटर बना सकता है
इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं को भी अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ISRO का यह मिशन भारत को आने वाले दशकों में एक बड़ा वैश्विक रिसर्च सेंटर बना सकता है.