FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सरकार की गाइडलाइन गैर कानूनी- AIMPLB, AIMPLB का केंद्र की गाइडलाइन का विरोध, केंद्र को गाइडलाइन वापस लेनी चाहिए- AIMPLB, खरगे और राहुल गांधी बैठक में शामिल होंगे, करीब 500 करोड़ की संपत्ति सीज की गई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
रात में Wi-Fi और मोबाइल डेटा बंद करना है जरूरी? जानें क्या है इसपर एक्सपर्ट्स की राय

रात में Wi-Fi और मोबाइल डेटा बंद करना है जरूरी? जानें क्या है इसपर एक्सपर्ट्स की राय

PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

PSL Auction 2026: बाबर आजम की बेइज्जती करने वाले Steve Smith पर पाकिस्तान में लगी करोड़ों की बोली, बने पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी

Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग

दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग

Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता

HomePhotos

भारत

दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार को लेकर चिंताजनक रुझान सामने आए हैं. औसत स्कोर में गिरावट दर्ज हुई है, जबकि कुछ देशों ने सुधार किया है और पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हुई है. 

राजा राम | Feb 12, 2026, 05:48 PM IST

1.करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तस्वीर साफ कर दी

करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तस्वीर साफ कर दी
1

दुनिया भर में भ्रष्टाचार को लेकर जारी ताजा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) ने कई देशों की तस्वीर साफ कर दी है. सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर जारी रिपोर्ट ने यह दिखाया है कि किन देशों ने सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए और किन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है. इस रिपोर्ट को नीति निर्धारण और शासन की गुणवत्ता के पैमाने पर काफी अहम माना जाता है.
 

Advertisement

2.भ्रष्टाचार अब भी गंभीर चुनौती

भ्रष्टाचार अब भी गंभीर चुनौती
2

वैश्विक स्तर पर औसत स्कोर में गिरावट दर्ज की गई है, जो इस बात का संकेत है कि भ्रष्टाचार अब भी गंभीर चुनौती बना हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक दो-तिहाई देशों का स्कोर 50 से नीचे है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पारदर्शिता की स्थिति संतोषजनक नहीं है.
 

3.भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज
3

कई देशों में जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही है और सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रही है.रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है. 2012 से अब तक गैर-संघर्ष क्षेत्रों में 829 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है.
 

4.किस देश ने किया टॉप

किस देश ने किया टॉप
4

डेनमार्क 89 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि फिनलैंड और सिंगापुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. दूसरी ओर, दक्षिण सूडान और सोमालिया सबसे निचले पायदान पर हैं. अमेरिका को 29वां और ब्रिटेन को 20वां स्थान मिला है.
 

TRENDING NOW

5.भारत के लिए राहत भरी खबर

भारत के लिए राहत भरी खबर
5

इसी बीच भारत के लिए इस बार की रिपोर्ट राहत भरी खबर लेकर आई है. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) 2025 में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार दर्ज किया है. यह सुधार सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.
 

6.भारत ने पांच स्थानों की बढ़त हासिल की

भारत ने पांच स्थानों की बढ़त हासिल की
6

ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पांच स्थानों की बढ़त हासिल की है. पहले जहां भारत 96वें स्थान पर था, अब वह सुधरकर 182 देशों में 91वें पायदान पर पहुंच गया है. यह रैंकिंग भारत के लिए एक उल्लेखनीय प्रगति के रूप में देखी जा रही है.
 

7.चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं

चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं
7

हालांकि सुधार के बावजूद चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं. रिपोर्ट बताती है कि 31 देशों ने इस वर्ष सुधार किया है, जबकि कई देश अब भी पिछड़ रहे हैं. ऐसे में भारत के लिए यह सुधार उत्साहजनक जरूर है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक है. 

Disclaimer: यहां दी गई सभी फोटो सांकेतिक है

 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग
दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
Rajpal Yadav ही नहीं, कर्ज के चक्रव्यूह में पहले भी फंस चुके हैं ये सितारे; 1 को तो बेचने पड़े थे घर के फर्नीचर
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
दूसरी पत्नी से 9 साल बड़े हैं Rajpal Yadav, जानें कैसे कनाडा गर्ल राधा के प्यार में दीवाने हुए थे अभिनेता
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश 
Numerology: निडर, साहसी और रहस्यमयी... इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां मानी जाती हैं मां काली का अंश
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी क्या करती हैं, हाइट के साथ-साथ उम्र में भी 9 साल बड़ी हैं राधा?
Rajpal Yadav की दूसरी पत्नी क्या करती हैं, हाइट के साथ-साथ उम्र में भी 9 साल बड़ी हैं राधा?
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 11 February: आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा बुधवार का दिन? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
घर से निकलते ही ये संकेत दिखे तो जान लें आपकी यात्रा सुखद होगी या परेशानी भरी?
Mahashivratri Jalabhishek Time: महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे शुभ समय क्या है? भद्र योग का असर और सबसे फलदायी मुहूर्त जान लें
Mahashivratri Kab Hai: 15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
15 या 16 फरवरी किस दिन रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत? दूर करें डेट का कंफ्यूजन
Horoscope 10 February: राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
राशि के अनुसार जानें कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन, यहां पढ़ें मंगलवार का राशिफल
MORE
Advertisement