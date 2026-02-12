दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन है? जानिए करप्शन के मामले में भारत की रैंकिंग

1 . करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तस्वीर साफ कर दी

1

दुनिया भर में भ्रष्टाचार को लेकर जारी ताजा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI) ने कई देशों की तस्वीर साफ कर दी है. सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर जारी रिपोर्ट ने यह दिखाया है कि किन देशों ने सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए और किन्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है. इस रिपोर्ट को नीति निर्धारण और शासन की गुणवत्ता के पैमाने पर काफी अहम माना जाता है.

