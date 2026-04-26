सिर्फ 4 घंटे में दिल्ली से पटना! इस ट्रेन से मुमकिन होगा ये सफर, जानें कब से हो सकती है शुरू

भारत
Gaurav Barar | Apr 26, 2026, 02:48 PM IST
1.हाई-स्पीड ट्रेन बनाने वाली फैक्ट्री तैयार!
भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. जल्द ही दिल्ली से पटना की लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी महज 4 घंटे में तय की जा सकेगी. यह कोई सपना नहीं, बल्कि भारत की अपनी स्वदेशी बुलेट ट्रेन 'B28' का कमाल होगा. बेंगलुरु में इस हाई-स्पीड ट्रेन को बनाने वाली फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है, जिसे वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी कहा जा रहा है.
2.क्या है B28 या स्वदेशी बुलेट ट्रेन?
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित BEML के प्लांट में आदित्य कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया. यह विशेष रूप से हाई-स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए विकसित किया गया एक आधुनिक प्लांट है. यहां बनने वाली ट्रेन का कोड नेम 'B28' (Bharat made Bullet Trainset) रखा गया है.
3.कितनी होगी इसकी रफ्तार?
इसे आत्मनिर्भर भारत का स्वदेशी बुलेट ट्रेन संस्करण माना जा रहा है. इसकी डिजाइनिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और मिलकर कर रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है. यह ट्रेन 280 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होगी.
4.वंदे भारत जैसा रूप
दिखने में यह ट्रेन मौजूदा वंदे भारत जैसी ही होगी, लेकिन इसकी तकनीक और गति बिल्कुल बुलेट ट्रेन के स्तर की होगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आदित्य प्लांट को अत्याधुनिक मशीनों और बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि बुलेट ट्रेन के स्टैंडर्ड की मैन्यूफैक्चरिंग भारत में ही की जा सके.
5.सफर में होगी समय की भारी बचत
इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन के आने से यात्रा का समय आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाएगा. रेलवे की गणना के अनुसार, बेंगलुरु से चेन्नई 353 किलोमीटर की दूरी, जिसे तय करने में अभी शताब्दी एक्सप्रेस को सवा 5 घंटे लगते हैं, B28 ट्रेन के जरिए महज 73 मिनट में पूरी हो सकेगी.
6.दिल्ली से पटना की दूरी होगी कम!
इसी आधार पर यदि ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से भी दौड़ती है, तो दिल्ली से पटना की दूरी केवल 4 घंटे में तय होगी. फिलहाल इस सफर में ट्रेनों को 12 से 15 घंटे का समय लगता है.
7.अगले साल पटरी पर उतरेगा पहला सेट
स्वदेशी बुलेट ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप अगले साल तक पटरी पर उतर जाएगा. रेल मंत्रालय के मुताबिक, निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. सबसे पहले इस ट्रेन का परीक्षण किया जाएगा, और सफल टेस्टिंग के बाद इसे कमर्शियल परिचालन के लिए तैयार किया जाएगा. शुरुआत में इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन को गुजरात में बन रहे अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडोर के सूरत-वापी खंड पर चलाया जा सकता है, जहां फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा होने वाला है.
8.आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम
अभी तक भारत बुलेट ट्रेन की तकनीक के लिए जापान जैसे देशों पर निर्भर रहा है, लेकिन B28 के जरिए भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो जाएगा, जिनके पास अपनी खुद की हाई-स्पीड रेल तकनीक है. ये न केवल रेल यात्रियों के लिए सुविधा का नया द्वार खोलेगा, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा भी पूरी दुनिया में मनवाएगा.