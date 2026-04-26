सिर्फ 4 घंटे में दिल्ली से पटना! इस ट्रेन से मुमकिन होगा ये सफर, जानें कब से हो सकती है शुरू

7 . अगले साल पटरी पर उतरेगा पहला सेट

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स्वदेशी बुलेट ट्रेन का पहला प्रोटोटाइप अगले साल तक पटरी पर उतर जाएगा. रेल मंत्रालय के मुताबिक, निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. सबसे पहले इस ट्रेन का परीक्षण किया जाएगा, और सफल टेस्टिंग के बाद इसे कमर्शियल परिचालन के लिए तैयार किया जाएगा. शुरुआत में इस स्वदेशी बुलेट ट्रेन को गुजरात में बन रहे अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडोर के सूरत-वापी खंड पर चलाया जा सकता है, जहां फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा होने वाला है.