भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, इस देश से खरीदेगी सुपर साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी; 75 हजार करोड़ में हुई डील

भारत
Abhay Sharma | Apr 26, 2026, 09:20 PM IST
1.भारत में बनेंगी 6 एडवांस सबमरीन
इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत भारत में 6 एडवांस सबमरीन बनाई जाएंगी, जिसके लिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) और भारत की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) साथ मिलकर काम करेंगी. हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जर्मनी के कील स्थित TKMS शिपयार्ड का दौरा कर टाइप 212 क्लास सबमरीन की क्षमताएं देखीं. बता दें कि ये सबमरीन अपनी साइलेंट ऑपरेशन और उच्च मारक क्षमता के लिए जानी जाती हैं. (AI Image)
2.डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबमरीन डील के साथ भारत और जर्मनी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद डिफेंस इक्विपमेंट का साथ मिलकर विकास और प्रोडक्शन करना है. बता दें कि इसके लिए दोनों देश अब हाई-टेक टेक्नोलॉजी, संयुक्त ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर साथ काम करेंगे. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की ट्रेनिंग के लिए भी समझौता हुआ है. (AI Image)
3.मजबूत होगी भारत की अंडरवाटर ताकत
इस समय हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए अपनी अंडरवाटर ताकत बढ़ाना जरूरी है. मौजूदा सबमरीन फ्लीट को अपडेट करने की जरूरत है, जिसे जर्मनी के साथ यह डील पूरा करने में मदद करेगी. इसे दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को अपनी रणनीतिक साझेदारी का अहम हिस्सा बताया है. इससे भारत की विदेशी निर्भरता घटेगी और अपनी तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी. (AI Image)
4.समझौते की बड़ी तस्वीर
जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कील में राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद कहा कि अगले 3 महीनों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार होगा जब जर्मनी अपनी सबमरीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसी गैर-यूरोपीय देश को देगा. बताते चलें कि इस पर फ्रेडरिक मर्ज़ और नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही चर्चा हो चुकी थी. (AI Image)