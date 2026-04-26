भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, इस देश से खरीदेगी सुपर साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी; 75 हजार करोड़ में हुई डील

1 . भारत में बनेंगी 6 एडवांस सबमरीन

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इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत भारत में 6 एडवांस सबमरीन बनाई जाएंगी, जिसके लिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) और भारत की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) साथ मिलकर काम करेंगी. हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जर्मनी के कील स्थित TKMS शिपयार्ड का दौरा कर टाइप 212 क्लास सबमरीन की क्षमताएं देखीं. बता दें कि ये सबमरीन अपनी साइलेंट ऑपरेशन और उच्च मारक क्षमता के लिए जानी जाती हैं. (AI Image)