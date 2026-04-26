FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Horoscope 27 April 2026: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Watch: किस IPL नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? LSG vs KKR मैच में अंपायर्स से क्यों भिड़े कोच अभिषेक नायर

Watch: किस IPL नियम की वजह से आउट हुए अंगकृष रघुवंशी? LSG vs KKR मैच में अंपायर्स से क्यों भिड़े कोच अभिषेक नायर

'नए स्कोरिंग ट्रेंड से तालमेल बैठाने के लिए खिलाड़ियों को...' RCB के मेंटर दिनेश कार्तिक ने दिया बड़ा बयान

'नए स्कोरिंग ट्रेंड से तालमेल बैठाने के लिए खिलाड़ियों को...' RCB के मेंटर दिनेश कार्तिक ने दिया बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, इस देश से खरीदेगी सुपर साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी; 75 हजार करोड़ में हुई डील

भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, इस देश से खरीदेगी सुपर साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी; 75 हजार करोड़ में हुई डील

Highly Intelligent: इंटेलिजेंट लोगों की पहचान होती हैं ये 6 आदतें, आपमें हैं या नहीं?

Highly Intelligent: इंटेलिजेंट लोगों की पहचान होती हैं ये 6 आदतें, आपमें हैं या नहीं?

IPL में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में दो बार इस भारतीय जोड़ी का नाम

IPL में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में दो बार इस भारतीय जोड़ी का नामनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में दो बार इस भारतीय जोड़ी का नाम

HomePhotos

भारत

भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, इस देश से खरीदेगी सुपर साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी; 75 हजार करोड़ में हुई डील

India Biggest Defence Deal- Submarine: समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है. भारत और जर्मनी के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी डील होने जा रही है. यह डील 8 अरब डॉलर (करीब 75,272 करोड़ रुपये) की बताई जा रही है, इस डील पर अगले 90 दिनों के अंदर फाइनल मुहर लग सकती है. आइए जानें इसके बारे में... 

Abhay Sharma | Apr 26, 2026, 09:20 PM IST

1.भारत में बनेंगी 6 एडवांस सबमरीन

भारत में बनेंगी 6 एडवांस सबमरीन
1

इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत भारत में 6 एडवांस सबमरीन बनाई जाएंगी, जिसके लिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) और भारत की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) साथ मिलकर काम करेंगी. हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद जर्मनी के कील स्थित TKMS शिपयार्ड का दौरा कर टाइप 212 क्लास सबमरीन की क्षमताएं देखीं. बता दें कि ये सबमरीन अपनी साइलेंट ऑपरेशन और उच्च मारक क्षमता के लिए जानी जाती हैं. (AI Image)

Advertisement

2.डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप 

डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप 
2

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबमरीन डील के साथ भारत और जर्मनी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसका मकसद डिफेंस इक्विपमेंट का साथ मिलकर विकास और प्रोडक्शन करना है. बता दें कि इसके लिए दोनों देश अब हाई-टेक टेक्नोलॉजी, संयुक्त ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर साथ काम करेंगे. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की ट्रेनिंग के लिए भी समझौता हुआ है. (AI Image)

3.मजबूत होगी भारत की अंडरवाटर ताकत  

मजबूत होगी भारत की अंडरवाटर ताकत  
3

इस समय हिंद महासागर में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए अपनी अंडरवाटर ताकत बढ़ाना जरूरी है. मौजूदा सबमरीन फ्लीट को अपडेट करने की जरूरत है, जिसे जर्मनी के साथ यह डील पूरा करने में मदद करेगी. इसे दोनों देशों ने सैन्य सहयोग को अपनी रणनीतिक साझेदारी का अहम हिस्सा बताया है.  इससे भारत की विदेशी निर्भरता घटेगी और अपनी तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी. (AI Image) 

4.समझौते की बड़ी तस्वीर

समझौते की बड़ी तस्वीर
4

जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कील में राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद कहा कि अगले 3 महीनों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं.  सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार होगा जब जर्मनी अपनी सबमरीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी किसी गैर-यूरोपीय देश को देगा. बताते चलें कि इस पर फ्रेडरिक मर्ज़ और नरेंद्र मोदी के बीच पहले ही चर्चा हो चुकी थी. (AI Image)

TRENDING NOW

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, इस देश से खरीदेगी सुपर साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी; 75 हजार करोड़ में हुई डील
भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत, इस देश से खरीदेगी सुपर साइलेंट सबमरीन टेक्नोलॉजी; 75 हजार करोड़ में हुई डील
Highly Intelligent: इंटेलिजेंट लोगों की पहचान होती हैं ये 6 आदतें, आपमें हैं या नहीं?
Highly Intelligent: इंटेलिजेंट लोगों की पहचान होती हैं ये 6 आदतें, आपमें हैं या नहीं?
IPL में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में दो बार इस भारतीय जोड़ी का नाम
IPL में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में दो बार इस भारतीय जोड़ी का नामनिंग पार्टनरशिप करने वाली जोड़ियां, लिस्ट में दो बार इस भारतीय जोड़ी का नाम
क्या होता है Western Disturbance जिसकी वजह से दिल्ली में जल्द होगी झमाझम बारिश? हीटवेव से लोगों को मिलेगी राहत
क्या होता है Western Disturbance जिसकी वजह से दिल्ली में जल्द होगी झमाझम बारिश? हीटवेव से लोगों को मिलेगी राहत
Numerology: डेट ऑफ बर्थ से जानें आपके लिए कौन सी जगह है अशुभ, इन तारीखों पर हैं जन्में तो न जाएं यहां   
डेट ऑफ बर्थ से जानें आपके लिए कौन सी जगह है अशुभ, इन तारीखों पर हैं जन्में तो न जाएं यहां
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: नौकरी या बिजनेस-क्या करें? अपनी बर्थडेट से जानें किस फील्ड में मिलेगा पैसा और मनचाहा सक्सेस 
नौकरी या बिजनेस-क्या करें? अपनी बर्थडेट से जानें किस फील्ड में मिलेगा पैसा और मनचाहा सक्सेस
Horoscope 25 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 25 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त
Numerology: नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम
Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
बगलामुखी जयंती पर आजमा लें ये उपाय, पस्त हो जाएंगे विरोधी, करियर से लेकर कानूनी मामलों में मिलेगी जीत
MORE
Advertisement