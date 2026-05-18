भारत की पहली Bullet Train की पहली झलक! देखें कैसी होगी ये सुपरफास्ट रेल 

2 . मुंबई-अहमदाबाद तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

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भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर लंबा मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, यह ट्रेन महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा और नगर हवेली से होकर गुजरेगी. इस रूट पर कुल 12 स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें मुंबई, ठाणे, विरार, बोइसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती शामिल हैं.