देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

1 . भारत में सबसे अधिक हीरे कहां पाए जाते हैं?

भारत में सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है. पन्ना को "हीरों की नगरी" भी कहा जाता है. यहां स्थित मझगांव खदान देश की एकमात्र औद्योगिक हीरा खदान है, जिसका संचालन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा किया जाता है. यह खदान सालाना लगभग 84,000 कैरेट हीरे का उत्पादन करती है और देश के हीरों का लगभग 90% हिस्सा यहीं है. 2015 के आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल 31.8 मिलियन कैरेट हीरा भंडार में से 28.7 मिलियन कैरेट अकेले मध्य प्रदेश में हैं.