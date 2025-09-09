देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग
भारत
नितिन शर्मा | Sep 09, 2025, 10:39 AM IST
1.भारत में सबसे अधिक हीरे कहां पाए जाते हैं?
भारत में सबसे बड़ा हीरा भंडार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है. पन्ना को "हीरों की नगरी" भी कहा जाता है. यहां स्थित मझगांव खदान देश की एकमात्र औद्योगिक हीरा खदान है, जिसका संचालन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा किया जाता है. यह खदान सालाना लगभग 84,000 कैरेट हीरे का उत्पादन करती है और देश के हीरों का लगभग 90% हिस्सा यहीं है. 2015 के आंकड़ों के अनुसार, देश के कुल 31.8 मिलियन कैरेट हीरा भंडार में से 28.7 मिलियन कैरेट अकेले मध्य प्रदेश में हैं.
2.आंध्र प्रदेश का हीरा इतिहास
आंध्र प्रदेश (कृष्णा और गुंटूर ज़िले) कभी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा केंद्र था. कोल्लूर की खदानों से कोहिनूर, होप डायमंड और ओरलोव जैसे प्रसिद्ध हीरे निकले हैं. गोलकुंडा 16वीं से 18वीं शताब्दी तक दुनिया का हीरा व्यापार केंद्र था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर खनन बंद हो गया है. हालाँकि, 2015 में 18 लाख कैरेट के भंडार के साथ आंध्र प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा हीरा राज्य है.
3.छत्तीसगढ़ में हीरे का खजाना
छत्तीसगढ़ हीरा उत्पादन में भी धीरे-धीरे आगे आ रहा है. यहाँ 13 लाख कैरेट का भंडार है. रायपुर और बस्तर क्षेत्रों में किम्बरलाइट पाइप मिले हैं, जो हीरों की अच्छी संभावनाओं का संकेत देते हैं. हालाँकि, यहाँ अभी भी छोटे पैमाने पर खनन होता है. भविष्य में यह राज्य मध्य प्रदेश को टक्कर दे सकता है. आईबीएम के 2015 के आंकड़ों के अनुसार, देश के हीरा भंडार का 4.1% छत्तीसगढ़ में है.
4.हीरे की कीमत कैसे तय होती है?
हीरों की कीमत उनकी गुणवत्ता, रंग और स्पष्टता पर निर्भर करती है. आमतौर पर, 1 ग्राम (5 कैरेट) के हीरे की कीमत ₹10 लाख से लेकर ₹50 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है. मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाने वाले ज़्यादातर हीरे जेम-ग्रेड (3%) और इंडस्ट्रियल-ग्रेड (3%) होते हैं. गोलकुंडा का प्रसिद्ध प्रिंसी हीरा (34.65 कैरेट) 2013 में एक नीलामी में ₹280 करोड़ में बिका था.
5.भारत में हीरे का इतिहास कितना पुराना है?
भारत लगभग 3,000 वर्षों तक दुनिया का एकमात्र हीरा आपूर्तिकर्ता था, जब तक कि 1726 में ब्राज़ील में हीरों की खोज नहीं हुई. गोलकुंडा और पन्ना के हीरों ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई. मार्को पोलो जैसे यात्री इन हीरों की कहानियाँ यूरोप तक ले आए. कोहिनूर जैसे हीरे बाबर से लेकर ब्रिटिश शासन तक के इतिहास के साक्षी हैं. आज, भारत हीरा तराशने और चमकाने में, खासकर सूरत शहर में, दुनिया में अग्रणी है.