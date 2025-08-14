लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी की चेतावनी, 'हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे', खून-पानी एक साथ नहीं बह सकते
भारत के इन दो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा, लेकिन क्यों?
'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?
भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए
Increase kidney Strength: किडनी की फिल्टरेशन पावर बढ़ जाएगी अगर जान लेंगे क्या खाएं-क्या नहीं?
घर या कार पर फहरा रहे हैं 'तिरंगा' तो न करें ये गलतियां, वरना होगी कार्रवाई, जान लें झंडे से जुड़े ये नियम
Rashifal 15 August 2025: आज 15 अगस्त का दिन किसके लिए लाएगा नई ऊर्जा, किसकी खुलेगी किस्मत? पढ़ें अपना राशिफल
Independence Day 2025: क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?
स्वतंत्रता दिवस से पहले भारतीय इकॉनमी के लिए आई अच्छी खबर, S&P ने क्रेडिट रेटिंग बढ़ाकर BBB किया, जानें इसके फायदे
रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज
भारत
ये दोनों ही इमारत मुगल विरासत के शानदार उदाहरण में से एक हैं. दोनों की अपनी अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व भी है. दोनों ही किले भारत की शान हैं और आज भी हर साल लाखों पर्यटकों को दुनियाभर से अपनी ओर खींचते हैं.
राजा राम | Aug 14, 2025, 11:19 PM IST
1.अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व
ये दोनों ही इमारत मुगल विरासत के शानदार उदाहरण में से एक हैं. दोनों की अपनी अलग पहचान और ऐतिहासिक महत्व भी है.
2.असली नाम किला-ए-मुबारक
दरअसल, दिल्ली का लाल किला 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था. ये किला लाल बलुआ पत्थर से बना था. ये भी बताते चलें इस किले का असली नाम किला-ए-मुबारक था.
3.लगभग 10 साल में इसका निर्माण पूरा हुआ था
इसकी नींव 1638 में रखी गई और लगभग 10 साल में इसका निर्माण पूरा हुआ था. रिपोर्ट्स की माने तो इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपये का खर्च आया था.
4.हर साल 15 अगस्त को यहीं से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं
आजादी के बाद से हर साल 15 अगस्त को यहीं से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और उसके बाद देश को संबोधित करते हैं.
5.16वीं सदी में सम्राट अकबर ने बनवाया था
दूसरी तरफ, आगरा का लाल किला 16वीं सदी में सम्राट अकबर ने बनवाया था. इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ और आठ साल में पूरा हुआ था. आपको बता दें इसे शुरुआत में तो एक सैन्य गढ़ के रूप में बनाया गया था, लेकिन शाहजहां के समय इसे शाही महल में बदल दिया गया.
6.अपनी वास्तुकला के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध
यह किला भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है. दुनिया का सातवां अजूबा ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपनी वास्तुकला के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है.
7.आगरा का किला 94 एकड़ में बना है
बात अगर इनके आकार की करें तो दिल्ली का लाल किला 254 एकड़ में फैला है, जबकि आगरा का किला 94 एकड़ में बना है
8.लागत को लेकर फिलहाल कोई सटीक आंकड़े नहीं
इसके निर्माण लागत को लेकर फिलहाल कोई सटीक आंकड़े नहीं है. आकार और संरचना को देखते हुए दिल्ली का लाल किला को ज्यादा महंगा कहा जा सकता है. बहरहाल, दोनों ही किले भारत की शान हैं और आज भी हर साल लाखों पर्यटकों को दुनियाभर से अपनी ओर खींचते हैं.