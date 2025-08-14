Independence Day 2025: क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?

5 . 16वीं सदी में सम्राट अकबर ने बनवाया था

दूसरी तरफ, आगरा का लाल किला 16वीं सदी में सम्राट अकबर ने बनवाया था. इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ और आठ साल में पूरा हुआ था. आपको बता दें इसे शुरुआत में तो एक सैन्य गढ़ के रूप में बनाया गया था, लेकिन शाहजहां के समय इसे शाही महल में बदल दिया गया.