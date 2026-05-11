भारत के इन राज्यों में बस यात्रा बिल्कुल फ्री! बिना पैसे दिए घूमिए पूरा स्टेट

6 . तमिलनाडु में विडियल पयम और नई घोषणाएं

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तमिलनाडु इस क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है. यहां मई 2021 से 'विडियल पयम' योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाएं सरकारी सिटी बसों में मुफ्त यात्रा करती हैं. हाल ही में, मई 2026 में राजनीतिक परिवर्तनों के साथ 'वेट्री पयम' जैसी नई योजनाओं की चर्चा भी तेज हुई है, जिसका उद्देश्य इस सेवा का दायरा एक्सप्रेस बसों तक बढ़ाना है. तमिलनाडु में मुफ्त यात्रा सेवा ने महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता में भारी सुधार किया है.