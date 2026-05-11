FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
बंगाल में मंत्रियों के विभाग का ऐलान, जानिए शुभेंदु कैबिनेट में किसे मिला कौन सा मंत्रालय?

बंगाल में मंत्रियों के विभाग का ऐलान, जानिए शुभेंदु कैबिनेट में किसे मिला कौन सा मंत्रालय?

RCB vs MI: मुंबई के खिलाफ मैच जिताने के बाद क्रुणाल पांड्या ने किसे दिया श्रेय? बताया प्रेशर में कैसा लगता है खेलना

RCB vs MI: मुंबई के खिलाफ मैच जिताने के बाद क्रुणाल पांड्या ने किसे दिया श्रेय? बताया प्रेशर में कैसा लगता है खेलना

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व

वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ पर क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत, जानें इसका धार्मिक महत्व

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ट्रेन या मेट्रो किसकी स्पीड होती है सबसे तेज? जानें किसकी कितनी होती है गति

ट्रेन या मेट्रो किसकी स्पीड होती है सबसे तेज? जानें किसकी कितनी होती है गति

क्या है लद्दाख की 'मैग्नेटिक हिल' का रहस्य? जहां बंद गाड़ियों को ऊपर खींच लेता है पहाड़

क्या है लद्दाख की 'मैग्नेटिक हिल' का रहस्य? जहां बंद गाड़ियों को ऊपर खींच लेता है पहाड़

भारत के लोग WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या Search और Share करते हैं? डेटा ने चौंकाया

भारत के लोग WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या Search और Share करते हैं? डेटा ने चौंकाया

HomePhotos

भारत

भारत के इन राज्यों में बस यात्रा बिल्कुल फ्री! बिना पैसे दिए घूमिए पूरा स्टेट

भारत में महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक परिवहन को सुलभ बनाने के लिए कई राज्य सरकारों ने मुफ्त बस सेवा जैसे कदम उठाए हैं.

Gaurav Barar | May 11, 2026, 05:28 PM IST

1.कई राज्यों में है फ्री बस सेवा

कई राज्यों में है फ्री बस सेवा
1

भारत में सार्वजनिक परिवहन को समावेशी बनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई राज्यों ने 'फ्री बस सेवा' जैसी योजाएं चला रखी हैं. वर्ष 2026 तक भारत के प्रमुख राज्यों में महिलाओं, छात्रों और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त यात्रा एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है. विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी क्षेत्रीय परिवहन निगमों के माध्यम से इन योजनाओं को लागू किया है.

Advertisement

2.कर्नाटक में शक्ति योजना

कर्नाटक में शक्ति योजना
2

कर्नाटक सरकार की 'शक्ति योजना' देश की सबसे बड़ी मुफ्त बस सेवा योजनाओं में से एक है. जून 2023 में शुरू हुई यह योजना कर्नाटक की निवासी महिलाओं और स्कूल जाने वाली छात्राओं को राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देती है. 

3.पहचान पत्र दिखाकर मिलता है लाभ

पहचान पत्र दिखाकर मिलता है लाभ
3

यह सुविधा साधारण, अर्बन और एक्सप्रेस बसों में उपलब्ध है, हालांकि एसी और लग्जरी बसों को इससे बाहर रखा गया है. लाभार्थी महिलाएं अपना आधार कार्ड या कोई भी सरकारी फोटो पहचान पत्र दिखाकर जीरो टिकट प्राप्त कर सकती हैं.

4.दिल्ली में पिंक टिकट और पिंक सहेली कार्ड

दिल्ली में पिंक टिकट और पिंक सहेली कार्ड
4

देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा 2019 से उपलब्ध है. वर्तमान में दिल्ली सरकार ने इसे आधुनिक बनाने के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' पेश किया है. यह डिजिटल कार्ड पेपर टिकटों की जगह ले रहा है और महिलाओं व ट्रांसजेंडर समुदाय को DTC और क्लस्टर बसों में असीमित मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करता है.

TRENDING NOW

5.तेलंगाना की महालक्ष्मी योजना

तेलंगाना की महालक्ष्मी योजना
5

तेलंगाना में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद दिसंबर 2023 में महालक्ष्मी योजना लागू की गई. इसके तहत तेलंगाना की स्थायी निवासी महिलाएं, लड़कियां और ट्रांसजेंडर व्यक्ति TGSRTC की बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को वित्तीय राहत देना है. आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से अब तक महिलाएं करोड़ों रुपये की बचत कर चुकी हैं.

6.तमिलनाडु में विडियल पयम और नई घोषणाएं

तमिलनाडु में विडियल पयम और नई घोषणाएं
6

तमिलनाडु इस क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है. यहां मई 2021 से 'विडियल पयम' योजना चल रही है, जिसके तहत महिलाएं सरकारी सिटी बसों में मुफ्त यात्रा करती हैं. हाल ही में, मई 2026 में राजनीतिक परिवर्तनों के साथ 'वेट्री पयम' जैसी नई योजनाओं की चर्चा भी तेज हुई है, जिसका उद्देश्य इस सेवा का दायरा एक्सप्रेस बसों तक बढ़ाना है. तमिलनाडु में मुफ्त यात्रा सेवा ने महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता में भारी सुधार किया है.

7.पंजाब और अन्य राज्य

पंजाब और अन्य राज्य
7

पंजाब सरकार ने भी महिलाओं के लिए राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी, जिसमें अधिवास प्रमाण अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त, पंजाब में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए विशेष रियायती और मुफ्त यात्रा सुविधाएं भी मौजूद हैं. महाराष्ट्र में महिलाओं को राज्य परिवहन की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाती है, और कुछ श्रेणियों में इसे पूरी तरह मुफ्त करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. 

8.मासिक खर्चों में होती है अच्छी बचत

मासिक खर्चों में होती है अच्छी बचत
8

इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आमतौर पर संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य होता है. यात्रियों को यात्रा के दौरान अपना पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी) साथ रखना होता है. ये सेवाएं न केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करती हैं, बल्कि उनके मासिक खर्चों में ₹800 से ₹2500 तक की बचत भी करती हैं.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ट्रेन या मेट्रो किसकी स्पीड होती है सबसे तेज? जानें किसकी कितनी होती है गति
ट्रेन या मेट्रो किसकी स्पीड होती है सबसे तेज? जानें किसकी कितनी होती है गति
क्या है लद्दाख की 'मैग्नेटिक हिल' का रहस्य? जहां बंद गाड़ियों को ऊपर खींच लेता है पहाड़
क्या है लद्दाख की 'मैग्नेटिक हिल' का रहस्य? जहां बंद गाड़ियों को ऊपर खींच लेता है पहाड़
भारत के लोग WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या Search और Share करते हैं? डेटा ने चौंकाया
भारत के लोग WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या Search और Share करते हैं? डेटा ने चौंकाया
भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन-सा है? जानें कितनी है इसकी लंबाई और क्यों है खास
भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन-सा है? जानें कितनी है इसकी लंबाई और क्यों है खास
भारत के इन राज्यों में बस यात्रा बिल्कुल फ्री! बिना पैसे दिए घूमिए पूरा स्टेट
भारत के इन राज्यों में बस यात्रा बिल्कुल फ्री! बिना पैसे दिए घूमिए पूरा स्टेट
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: बिज़नेस और करियर में लीड करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! लीडरशिप क्वालिटी से हर काम में पाते हैं सक्सेज
Numerology: बिज़नेस और करियर में लीड करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! लीडरशिप क्वालिटी से हर काम में पाते हैं सक्सेज
Mothers Day 2026: मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव
मां के दिल पर राज करते हैं इस राशि के लोग, ममता से होता है खास जुड़ाव
Numerology: मां के लिए ईश्वर का उपहार होते हैं इन मूलांक के बच्चे, बिना कहे समझ लेते हैं भावनाएं और हमेशा रहते हैं साथ खड़े
मां के लिए ईश्वर का उपहार होते हैं इन मूलांक के बच्चे, बिना कहे समझ लेते हैं भावनाएं और हमेशा रहते हैं साथ खड़े
Panchak Date: आज से लग जाएगा रोग पंचक, अगले 5 दिनों में भूलकर भी न करें कोई शुभ काम, जानें पूरी डिटेल
Panchak Date: आज से लग जाएगा रोग पंचक, अगले 5 दिनों में भूलकर भी न करें कोई शुभ काम, जानें पूरी डिटेल
10 May Aaj ka Rashifal: आज किस राशि पर होगी धनवर्षा और किसे रहना होगा सतर्क, यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज किस राशि पर होगी धनवर्षा और किसे रहना होगा सतर्क, यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
MORE
Advertisement