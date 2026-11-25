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Jaya Pandey | Nov 25, 2026, 01:50 PM IST
1.आईआईटी खड़गपुर की स्पेशल चाय की टपरी
आईआईटी खड़गपुर का नाम देश के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स में शामिल है. यहां से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स ने देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई है. लेकिन इस इंस्टीट्यूट की पहचान सिर्फ इसकी शानदार पढ़ाई और बड़े-बड़े एल्युमिनी तक सीमित नहीं है. कैंपस के बाहर मौजूद एक छोटी सी चाय की टपरी भी ऐसी है, जिसके दीवाने आम स्टूडेंट्स से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई तक रहे हैं. करीब 65 साल पुरानी इस दुकान का नाम 'छेदीस' है. आज भी यह चाय की दुकान आईआईटी खड़गपुर की यादों और पहचान का अहम हिस्सा बनी हुई है.
(Image Credit: IANS/ Chedi's FB Page)
2.पीएम मोदी ने किया छेदीस का जिक्र
आईआईटी खड़गपुर के 75 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कैंपस के बाहर मौजूद चाय की दुकान 'छेदीस' का खास तौर पर जिक्र किया था. पीएम मोदी के मुंह से अपनी दुकान का नाम सुनकर दुकानदार से लेकर वहां रोज चाय पीने आने वाले छात्र और कर्मचारी तक बेहद खुश हैं. उनके लिए यह किसी बड़े सम्मान से कम नहीं है.
3.1961 से लोगों को पिला रहे चाय
छेदीस के मालिक शाहरुख ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया कि उनकी दुकान साल 1961 से चल रही है. इतने लंबे समय में दुकान ने आईआईटी खड़गपुर की कई पीढ़ियों को चाय पिलाई है. यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हों, प्रोफेसर हों या संस्थान के दूसरे कर्मचारी, सभी के लिए यह दुकान पसंदीदा ठिकानों में से एक रही है. शाहरुख ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुकान का नाम लिए जाने के बाद से उन्हें लगातार फोन आ रहे हैं. लोग उन्हें कॉल करके बधाई दे रहे हैं.
4.दादा से मिली विरासत को आज भी संभाल रहे शाहरुख
छेदीस के साथ शाहरुख का पुराना रिश्ता है. उन्होंने बताया कि वह साल 2006 से अपने दादा के साथ यहां काम कर रहे हैं. आईआईटी खड़गपुर के कई एक्स स्टूडेंट्स उन्हें अच्छी तरह जानते हैं. साल 2017 में उनके दादा के निधन के बाद शाहरुख ने दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली. आज भी उनका पूरा परिवार मिलकर इस दुकान को चला रहा है.
5.छोटी सी टपरी से जुड़ी हैं बड़ी-बड़ी यादें
आईआईटी खड़गपुर के रिसर्च स्कॉलर अनिर्बान नंदा यहां रोजाना चाय पीने आते हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत ही चाय की दुकान का जिक्र करके की, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है. उनके मुताबिक, इस दुकान से लोगों की ऐसी यादें जुड़ी हैं, जो सालों बाद भी उनके साथ रहती हैं. अनिर्बान ने बताया कि 1960 के दशक से चल रही इस दुकान पर सुंदर पिचाई समेत कई नामी हस्तियां चाय पीने आ चुकी हैं. यहां बैठकर लोगों ने चाय पर चर्चा की है और अपनी जिंदगी के कई अहम पल बिताए हैं. छेदीस सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि आईआईटी खड़गपुर के लोगों की पुरानी यादों का हिस्सा बन चुकी है.