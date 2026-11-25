5 . छोटी सी टपरी से जुड़ी हैं बड़ी-बड़ी यादें

5

आईआईटी खड़गपुर के रिसर्च स्कॉलर अनिर्बान नंदा यहां रोजाना चाय पीने आते हैं. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत ही चाय की दुकान का जिक्र करके की, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है. उनके मुताबिक, इस दुकान से लोगों की ऐसी यादें जुड़ी हैं, जो सालों बाद भी उनके साथ रहती हैं. अनिर्बान ने बताया कि 1960 के दशक से चल रही इस दुकान पर सुंदर पिचाई समेत कई नामी हस्तियां चाय पीने आ चुकी हैं. यहां बैठकर लोगों ने चाय पर चर्चा की है और अपनी जिंदगी के कई अहम पल बिताए हैं. छेदीस सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि आईआईटी खड़गपुर के लोगों की पुरानी यादों का हिस्सा बन चुकी है.