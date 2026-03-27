भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! जहां साल में सिर्फ दो बार आती है ट्रेन, बेहद अनोखा है इसका इतिहास

भारत
1.भारत का सबसे अनोखा रेलवे स्टेशन
भारतीय रेलवे को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो देश में 7 हजार से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं और हर स्टेशन पर रोजाना कई ट्रेनें रुकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा अजब-गजब रेलवे स्टेशन भी है, जहां ट्रेन साल में सिर्फ दो बार ही आती है? (All images: AI)
2.कौन सा है वो रेलवे स्टेशन?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह रेलवे स्टेशन पंजाब में स्थित है, जिसका नाम हुसैनीवाला है. दरअसल, इस स्टेशन के आगे कोई भी रेलवे लाइन नहीं बनी हुई है, क्योंकि यह उत्तर रेलवे की आखिरी लाइन है. साथ ही यहां आने वाली ट्रेन उसी दिशा में वापस चली जाती है, जहां से आती है.
3.यहां नहीं आती हैं रोजाना ट्रेनें
हुसैनीवाला स्टेशन की मजेदार बात यह है कि यहां हर रोज ट्रेनें नहीं आती हैं, जिससे यात्रियों का शोर-शराबा भी सुनाई नहीं देता है. असल में, इस स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ साल में बार आती है, बाकी समय इसके प्लेटफॉर्म सुनसान रहते हैं.
4.पहली बार इस दिन आती है ट्रेन
साल में पहली बार ट्रेन का आगमन 23 मार्च को होता है, जो दिन शहीद भगत सिंह की याद में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. कहा जाता है कि इस दिन देशभर से लोग हुसैनीवाला बॉर्डर पहुंचते और शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हैं.
5.दूसरी बार इस दिन होता है ट्रेन का आगमन
23 मार्च के बाद दूसरी बार ट्रेन 13 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर यहां आती है. फेस्टिवल के मौके पर यहां बड़ा मेला देखने को मिलता है और खूब रौनक होती है. लेकिन जैसे ही ये दो तारीखों निकल जाती हैं, उसके बाद स्टेशन पर सन्नाटा पसर जाता है.
6.ऐसा है रेलवे स्टेशन का इतिहास
ऐतिहासिक रूप से देखें तो हुसैनीवाला का यही रास्ता एक दौर बेहद भव्य हुआ करता था. इतिहासकारों के मुताबिक, यह वही रास्ता है, जो पंजाब के फिरोजपुर को पाकिस्तान के कसूर और आगे के बड़े शहरों से जोड़ने का काम करता था.
7.कभी था भारत का सबसे रेलवे अहम मार्ग
कहते हैं कि अंग्रेजों काल में जब मशहूर पंजाब मेल शुरू हुई थी, तो उत्तर भारत को मुंबई से जोड़ने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल होता था. इसका मतलब, आज जो स्टेशन सुनसान पड़ा रहता है, वह कभी रेलगाड़ियों की आवाजाही का बहुत बड़ा रेलवे मार्ग था.