भारत का रहस्यमयी रेलवे स्टेशन! जहां साल में सिर्फ दो बार आती है ट्रेन, बेहद अनोखा है इसका इतिहास

1 . भारत का सबसे अनोखा रेलवे स्टेशन

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भारतीय रेलवे को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो देश में 7 हजार से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं और हर स्टेशन पर रोजाना कई ट्रेनें रुकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा अजब-गजब रेलवे स्टेशन भी है, जहां ट्रेन साल में सिर्फ दो बार ही आती है? (All images: AI)

