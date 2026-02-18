AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

4 . डरें नहीं, एआई को अपना दोस्त बनाएं

डेमिस हसाबिस ने युवाओं को सलाह दी है कि वे एआई से डरने के बजाय इसे एक 'सुपर-पावर' की तरह इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि एआई आने वाले समय में जटिल समस्याओं को सुलझाने में इंसानों की मदद करेगा. युवाओं को अपनी 'क्रिएटिविटी' और 'क्रिटिकल थिंकिंग' को एआई की 'प्रोसेसिंग पावर' के साथ जोड़ना होगा.

वर्तमान समय की तुलना कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल युग की शुरुआत से करते हुए गूगल डीपमाइंड ने कहा कि जो पीढ़ी एआई के साथ बड़ी होगी, वह ऐसी उपलब्धियां हासिल करेगी जिनकी आज कल्पना करना कठिन है. उन्होंने कहा, ‘‘और यह एआई के साथ होने जा रहा है. भारत और यहां के युवा इस बदलाव के साथ काफी आगे बढ़ सकते हैं.’