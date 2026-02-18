AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

भारत
Pragya Bharti | Feb 18, 2026, 04:15 PM IST
1.How will young people survive in the age of AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती रफ़्तार ने पूरी दुनिया के कार्यक्षेत्र को बदल दिया है. ऐसे में युवाओं के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा? इस सवाल का जवाब देते हुए गूगल डीपमाइंड के CEO डेमिस हसाबिस ने एक बड़ा बयान दिया है, जो भविष्य के करियर की दिशा तय कर सकता है.
गूगल डीपमाइंड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डेमिस हसाबिस ने बुधवार को कहा कि यदि भारत के युवा एआई के नए टूल को पूरी तरह अपनाते हैं और उनमें महारत हासिल करते हैं, तो वे इस टेक्नोलॉजिकल चेंज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं.
2.AI के दौर में नौकरी में कैसे टिकेंगे युवा?
‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ को संबोधित करते हुए गूगल डीपमाइंड के CEO डेमिस हसाबिस ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उभरती हुई एआई प्रौद्योगिकी के उपकरणों में दक्ष बनें. संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद अपनी प्रतिभा के बीच भारत की भूमिका पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में हसाबिस ने कहा कि वह देश में, विशेष रूप से एआई के प्रति भारतीय युवाओं के उत्साह और सकारात्मकता से ‘बेहद प्रभावित’ हैं.
3.भारत में एआई को लेकर व्यापक
भारत में एआई को लेकर व्यापक सकारात्मक रुख दिखाने वाले सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए सीईओ ने कहा कि यह खुलापन आने वाले दशक में एक निर्णायक लाभ साबित हो सकता है. हसाबिस ने छात्रों को एआई उपकरणों में स्किलफुल होने की सलाह देते हुए कहा कि अगले 10 वर्षों में इस तरह के कौशल उन्हें व्यवसाय से लेकर विज्ञान तक के विभिन्न क्षेत्रों में ‘असाधारण क्षमता’ प्रदान कर सकता है.
4.डरें नहीं, एआई को अपना दोस्त बनाएं
डेमिस हसाबिस ने युवाओं को सलाह दी है कि वे एआई से डरने के बजाय इसे एक 'सुपर-पावर' की तरह इस्तेमाल करें. उन्होंने कहा कि एआई आने वाले समय में जटिल समस्याओं को सुलझाने में इंसानों की मदद करेगा. युवाओं को अपनी 'क्रिएटिविटी' और 'क्रिटिकल थिंकिंग' को एआई की 'प्रोसेसिंग पावर' के साथ जोड़ना होगा.
वर्तमान समय की तुलना कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल युग की शुरुआत से करते हुए गूगल डीपमाइंड ने कहा कि जो पीढ़ी एआई के साथ बड़ी होगी, वह ऐसी उपलब्धियां हासिल करेगी जिनकी आज कल्पना करना कठिन है. उन्होंने कहा, ‘‘और यह एआई के साथ होने जा रहा है. भारत और यहां के युवा इस बदलाव के साथ काफी आगे बढ़ सकते हैं.’
5.काम करने का तरीका बदल रहा है
गूगल डीपमाइंड के प्रमुख ने बताया कि एआई केवल कोडिंग या आईटी तक सीमित नहीं है. चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा हो या रचनात्मक लेखन, एआई हर जगह मौजूद है. CEO के मुताबिक-
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस जैसी स्किल्स भविष्य की नई 'बेसिक स्किल्स' बन जाएंगी.
एआई टूल्स का उपयोग करके काम को कम समय में और अधिक सटीकता के साथ किया जा सकता है.
जो युवा इन टूल्स को अपनाएंगे, उनकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाएगी.
