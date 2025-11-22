FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

PM नरेंद्र मोदी तक पहुंचानी है अपनी कोई भी बात, तो यहां जानें आसान तरीके

देश में कई लोग अपनी समस्याएं, शिकायतें या सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि उनका मुद्दा सही स्थान तक पहुंच सके. यह प्रक्रिया काफी आसान बना दी गई है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कोई भी नागरिक अपनी बात सीधे पीएमओ तक भेज सकता है. 

राजा राम | Nov 22, 2025, 09:51 PM IST

1.अपनी बात सीधे पीएमओ तक भेज सकते हैं

अपनी बात सीधे पीएमओ तक भेज सकते हैं
1

अगर आप अपनी शिकायत, सुझाव या कोई महत्वपूर्ण मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकार ने कई सरल और पारदर्शी माध्यम उपलब्ध कराए हैं. ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से लोग आसानी से अपनी बात पीएमओ तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें समय पर जवाब भी मिल रहा है.
 

2.अपनी शिकायत या सवाल विस्तार से दर्ज कर सकते हैं

अपनी शिकायत या सवाल विस्तार से दर्ज कर सकते हैं
2

सबसे आसान तरीका है प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट pmindia.gov.in/hi पर जाना. यहां मेन्यू में मौजूद ‘प्रधानमंत्री को लिखें’ विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको CPGRAMS पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाता है. इस पोर्टल पर आप अपनी शिकायत या सवाल विस्तार से दर्ज कर सकते हैं. 
 

3.शिकायत की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं

शिकायत की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं
3

शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या (Registration Number) मिलती है, जिसके जरिए आप अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं. जरूरत के अनुसार आप दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या को और बेहतर तरीके से समझा जा सके.
 

4.ऑफलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध

ऑफलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध
4

जो लोग डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं करना चाहते, वे ऑफलाइन प्रक्रिया से भी अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं. इसके लिए आप अपनी शिकायत या सुझाव को डाक द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली–110011 पर भेज सकते हैं. 

5.सोशल मीडिया भी आज एक बड़ा माध्यम

सोशल मीडिया भी आज एक बड़ा माध्यम
5

सोशल मीडिया भी आज एक बड़ा माध्यम बन चुका है. प्रधानमंत्री और पीएमओ दोनों के आधिकारिक फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप अपनी बात रख सकते हैं. कई बार इन प्लेटफॉर्म्स पर भेजे गए संदेशों का जवाब भी मिलता है. इस तरह सरकार ने नागरिकों और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच संवाद को पहले से कहीं अधिक आसान और प्रभावी बना दिया है.
 

