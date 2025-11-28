कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!

फिरौती के लिए कैफे पर फायरिंग की थी- DCP | बंधू मान सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान- वह ISI एजेंट हरी चट्टा के संपर्क में था, गोल्डी ढिल्लो के इशारे पर काम करता था, फिरौती के लिए कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी | अयोध्या में गली-मोहल्लों के नाम बदलने की मांग का यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया समर्थन, कहा- जल्द मामले पर फैसला लिया जाएगा | दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर CM रेखा का बयान, सरकार रोजाना हालात पर नजर रख रही, भविष्य में नतीजे दिखेंगे | EC ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया- TMC
सुमित तिवारी | Nov 28, 2025, 12:28 PM IST
1.दोनों के क्या होते हैं काम
PA मंत्री का शेड्यूल, मीटिंग, फाइलें और दफ्तर का रोजमर्रा का काम संभालता है, जबकि OSD नीतिगत सलाह, प्रशासनिक तालमेल, मीडिया और रणनीति का काम देखता है.
2.कौन बनता है पीए
अधिकतर मामलों में पीए वहीं व्यक्ति बनता है जो मंत्री का सबसे भरोषेमंद व्यक्ति होता है. राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चुनाव क्षेत्र में मंत्री के साथ काम करता रहा हो, मजबूत नेटवर्क रखता हो, ऐसा PA सीधी नियुक्ति से आता है.
3.योग्यता
पीए के पद के लिए अगर योग्यता की बात करें तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, दूसरा टाइपिंग स्टेनो और प्रशासनिक समझ होनी बेहद जरूरी है. इसके अलावा भरोसेमंद और गोपनियता बनाए रखने की समझा भी होनी चाहिए.
4.कौन होते है ओएसडी
OSD मंत्री का नीतिगत सलाहकार, रणनीतिक मैनेजर और विशेष कार्य अधिकारी होता है.यह पद PA से ज्यादा सीनियर और प्रभावशाली माना जाता है.
5.कैसे बनते हैं
IAS/IPS/PCS अधिकारी डेप्युटेशन पर. कई OSD पहले से सरकारी अधिकारी होते हैं. मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, लॉ (कानून) विशेषज्ञ, पॉलिसी एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी या डेटा विशेषज्ञ लोग भी ओएसडी बन जाते हैं.