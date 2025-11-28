FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

फिरौती के लिए कैफे पर फायरिंग की थी- DCP | बंधू मान सिंह की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस का बयान- वह ISI एजेंट हरी चट्टा के संपर्क में था, गोल्डी ढिल्लो के इशारे पर काम करता था, फिरौती के लिए कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी | अयोध्या में गली-मोहल्लों के नाम बदलने की मांग का यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया समर्थन, कहा- जल्द मामले पर फैसला लिया जाएगा | दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर CM रेखा का बयान, सरकार रोजाना हालात पर नजर रख रही, भविष्य में नतीजे दिखेंगे | EC ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया- TMC

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

कौन खरीदेगा रतन टाटा का Seychelles वाला खूबसूरत बीच विला? अमीर खरीदार का खुलासा लेकिन अड़चन कम नहीं!

जानें कौन से हैं तीसरी दुनिया के देश? जिन्हें लेकर ट्रंप ने अमेरिका में मचा दी है खलबली

जानें कौन से हैं तीसरी दुनिया के देश? जिन्हें लेकर ट्रंप ने अमेरिका में मचा दी है खलबली

राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

राष्ट्रपति के दौरे के बीच भुवनेश्वर में केंद्रीय विद्यालय के पास धमाका, पुलिस और NIA की टीम जांच में जुटी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?

लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?

Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां 

Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां

कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!

कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!

HomePhotos

भारत

कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!

सुमित तिवारी | Nov 28, 2025, 12:28 PM IST

1.दोनों के क्या होते हैं काम

दोनों के क्या होते हैं काम
1

PA मंत्री का शेड्यूल, मीटिंग, फाइलें और दफ्तर का रोजमर्रा का काम संभालता है, जबकि OSD नीतिगत सलाह, प्रशासनिक तालमेल, मीडिया और रणनीति का काम देखता है.

Advertisement

2.कौन बनता है पीए

कौन बनता है पीए
2

अधिकतर मामलों में पीए वहीं व्यक्ति बनता है जो मंत्री का सबसे भरोषेमंद व्यक्ति होता है. राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चुनाव क्षेत्र में मंत्री के साथ काम करता रहा हो, मजबूत नेटवर्क रखता हो, ऐसा PA सीधी नियुक्ति से आता है.

3.योग्यता

योग्यता
3

पीए के पद के लिए अगर योग्यता की बात करें तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, दूसरा टाइपिंग स्टेनो और प्रशासनिक समझ होनी बेहद जरूरी है. इसके अलावा भरोसेमंद और गोपनियता बनाए रखने की समझा भी होनी चाहिए. 
 

4.कौन होते है ओएसडी

कौन होते है ओएसडी
4

OSD मंत्री का नीतिगत सलाहकार, रणनीतिक मैनेजर और विशेष कार्य अधिकारी होता है.यह पद PA से ज्यादा सीनियर और प्रभावशाली माना जाता है. 

TRENDING NOW

5.कैसे बनते हैं

कैसे बनते हैं
5

IAS/IPS/PCS अधिकारी डेप्युटेशन पर. कई OSD पहले से सरकारी अधिकारी होते हैं. मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, लॉ (कानून) विशेषज्ञ, पॉलिसी एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी या डेटा विशेषज्ञ लोग भी ओएसडी बन जाते हैं. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां 
Air Pollution Safety: दिल्ली में AQI 385 के पार, डॉक्टर की कड़ी चेतावनी, बरतें ये सावधानियां
कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!
कैसे होती है मंत्रियों के PA और OSD की भर्ती, जो हमेशा रहते हैं मिनिस्टर्स के साथ!
कियारा और सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम, जानें क्या रखा है नाम और क्या है इसकी डीप मिनिंग
कियारा और सिद्धार्थ ने रिवील किया बेटी का नाम, जानें क्या रखा है नाम और क्या है इसकी डीप मिनिंग
वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा
वो IPS जो धर्मेंद्र की 'प्रतिज्ञा' से प्रेरित होकर बने पुलिस अधिकारी, BSc-LLB कर पास की थी सिविल सेवा परीक्षा
MORE
Advertisement
धर्म
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Rashifal 27 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Garuda Purana: पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
MORE
Advertisement