बिहार में कितनी मिलती है विधायक को सैलरी? जानें भारत के किस राज्य में MLA पाते हैं सबसे ज्यादा वेतन

रईश खान | Nov 19, 2025, 05:34 PM IST
1.NDA को मिलीं 202 सीटें
243 सदस्यीय वाली विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर प्रचंड जीत मिली. सरकार गठन के बाद सभी विधायक सदन में जाकर शपथ लेंगे. शपथ लेने के साथ ही उनको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा. बिहार में MLA को कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, आइये जानते हैं.
2.बिहार में विधायक का वेतन कितना है?
2024 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में विधायक को 1.40 लाख रुपये से 1.65 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है. इसमें मूल वेतन 50,000 रुपये, निर्वाचन भत्ता 55,000 रुपये, PA अलाउंस 40,000 रुपये शामिल होता है.
3.हर रोज मीटिंग के लिए मिलते हैं ₹3,000
इसके अलावा 15,000 रुपये का स्टेशनरी भत्ता और 3,000 रुपये प्रति के हिसाब से मीटिंग भत्ता भी मिलता है. विधायक पद की शपथ लेते ही वो सैलरी और इन सुविधाओं के लिए योग्य हो जाता है.
4.विधायक को मिलने वाली सुविधाएं
विधायक को हाउसिंग अलाउंस के तौर पर एक सरकारी आवास, रेल या हवाई यात्रा के लिए 4 लाख रुपये तक सालाना, मुफ्त मेडिकल सुविधा मिलती है. वहीं, पूर्व विधायक होने पर 45,000 रुपये प्रति माह पेंशन भी दी जाती है.
5.किस राज्य में विधायकों को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन
भारत में विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन तेलंगाना में मिलता है. जहां MLA को 2.5 लाख रुपये प्रति माह दिया जाता है. इसके बाद दिल्ली में 2.1 लाख रुपये, मध्य प्रदेश में 2 लाख 10 रुपये दिया जाता है.
6.महाराष्ट्र में कितनी विधायक की सैलरी?
इसके बाद महाराष्ट्र में 2 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश में 1.87 लाख रुपये, कर्नाटक में 1.6 लाख रुपये और हरियाणा में 1.5 लाख रुपये विधायकों को वेतन के तौर पर मिलता है.