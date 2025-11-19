बिहार में कितनी मिलती है विधायक को सैलरी? जानें भारत के किस राज्य में MLA पाते हैं सबसे ज्यादा वेतन

1 . NDA को मिलीं 202 सीटें

243 सदस्यीय वाली विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों पर प्रचंड जीत मिली. सरकार गठन के बाद सभी विधायक सदन में जाकर शपथ लेंगे. शपथ लेने के साथ ही उनको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा. बिहार में MLA को कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, आइये जानते हैं.