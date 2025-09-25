मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित
भारत
सुमित तिवारी | Sep 25, 2025, 11:31 PM IST
1.सरकारी छुट्टियां
जब भी सरकारी कर्मचारियों के छुट्टियों की बात होती है, तो उसका स्पष्ट ब्योरा दफ्तरों में दर्ज होता है. आकस्मिक अवकाश CL, अर्जित अवकाश PL और बीमारी अवकाश SL जैसी श्रेणियां हर कर्मचारी के लिए तय होती हैं.
2.अवकाश के नियम
लेकिन संवैधानिक पद जैसे मुख्यमंत्री के लिए अवकाश का क्या नियम हैं. दरअसल यह गणित थोड़ा सा अलग होता है. क्योंकि किसी भी राज्य का सीएम केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर भी राज्य का सर्वोच्य अधिकारी होता है.
3.सीएम के निश्चित नहीं है संख्या
इस वजह से उन पर सामान्य कर्मचारियों वाले नियम लागू नहीं होते हैं और किसी भी मुख्यमंत्री के लिए छुट्टियों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती वे अपनी कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य और विशेष परिस्थितियों के आधार पर अवकाश ले सकते हैं. इसकी स्वीकृति उच्च स्तर पर दर्ज होती है.
4.लगभग 30 छुट्टियां
अगर देखा जाए तो केंद्रीय सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी को हर साल लगभग 30 दिन PL मिलते हैं, CL की संख्या आमतौर पर 8 दिन होती है.
5.उत्तर प्रदेश में कितनी छुट्टी
यह राज्य के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कर्मचारियों को सालाना करीब 15 दिन PL और 10 से 12 दिन CL मिलता है.