भारतीयों के पास है कितना गोल्ड? जानिए एक साल सोना नहीं खरीदा तो देश को कैसे होगा फायदा

8 . आयात और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव

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जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, भारत सोने की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है. जब वैश्विक परिदृश्य तनावपूर्ण होता है और डॉलर मजबूत होता है, तब सोने का आयात देश के विदेशी मुद्रा भंडार को तेजी से सोखता है. प्रधानमंत्री की चिंता यह है कि यदि इस संकट के समय भी लोग बड़े पैमाने पर सोना खरीदते रहे, तो देश का कीमती विदेशी मुद्रा भंडार कम हो सकता है, जिसकी जरूरत अन्य आवश्यक वस्तुओं (जैसे दवाएं, रक्षा उपकरण) के आयात के लिए हो सकती है.

