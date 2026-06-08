इस साल के अंत तक कितने तेजस Mk1A फाइटर जेट तैयार हो जाएंगे? ये जानकर खुश हो जाएगी भारतीय वायु सेना

7 . क्यों हो रही है देरी?

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डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी ने देरी की वजहों पर बात करते हुए कहा कि LCA के कई कंपोनेंट बाहर से आते हैं. जैसे G4041 इंजन और रडार. उन्होंने बताया कि जेट इंजन की डिलीवरी में देरी सप्लाई चेन में रुकावट और COVID-19 महामारी की वजह से हुई. उन्होंने कहा कि तेजस में कई दूसके देशों ने भी दिलचस्पी दिखाई है लेकिन, भारत सरकार ने सबसे पहले भारतीय वायु सेना की जरूरतों को पूरा करने का रणनीतिक फैसला किया है. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं और AI से बनाई गई हैं. )