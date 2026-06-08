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इस साल के अंत तक कितने तेजस Mk1A फाइटर जेट तैयार हो जाएंगे? ये जानकर खुश हो जाएगी भारतीय वायु सेना

डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार ने बताया है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट  तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. उन्होंने डिलीवरी में हो रही देरी की वजह भी बताई है. 

Shivendra Rai | Jun 08, 2026, 06:50 PM IST

1.तेजस Mk1A की डिलीवरी का इंतजार

तेजस Mk1A की डिलीवरी का इंतजार
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भारतीय वायुसेना लंबे समय से तेजस Mk1A लड़ाकू विमानों की डिलीवरी का इंतजार कर रही है. इन विमानों की डिलीवरी में पहले ही काफी देरी हो चुकी है. हालांकि, अच्छी बात ये है कि HAL इन विमानों का एयरफ्रेम तेजी से बना रही है ताकि अमेरिकी कंपनी से GE F414 इंजन मिलते ही इन्हें तैयार किया जा सके. 

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2.कितने तेजस इस साल हो जाएंगे तैयार?

कितने तेजस इस साल हो जाएंगे तैयार?
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ANI की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक लगभग 18 से 24 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A तैयार हो जाएंगे. रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने ANI को बताया है कि अमेरिकी कंपनी से GE F414 इंजन मिलने में देरी के कारण  LCA Mk1A के प्रोडक्शन और डिलीवरी में देरी हुई है. 

3.वायुसेना को कितने तेजस मिलने हैं?

वायुसेना को कितने तेजस मिलने हैं?
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भारतीय वायु सेना ने दो चरणों में 180 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मार्क 1 ए वर्जन के लिए ऑर्डर दिया है. HAL को IAF से पहला कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 2021 में 83 LCA Mk1A एयरक्राफ्ट के लिए मिला था. सितंबर 2025 में 97 और एयरक्राफ्ट का दूसरा ऑर्डर दिया गया, जिसकी कीमत 62,370 करोड़ रुपये से ज्यादा है. 

4.कब तक पूरी होगी सभी विमानों की डिलीवरी?

कब तक पूरी होगी सभी विमानों की डिलीवरी?
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हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की मौजूदा प्रोडक्शन क्षमता हर साल 24 एयरक्राफ्ट बनाने की है. मौजूदा प्रोडक्शन रेट के हिसाब से, HAL को सभी एयरक्राफ्ट सौंपने में सात साल से ज्यादा समय लगेगा. पूरे बेड़े को 2033 के आसपास शामिल किए जाने का अनुमान है.

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5.क्या इस साल वायुसेना में मिल जाएंगे तेजस Mk1A?

क्या इस साल वायुसेना में मिल जाएंगे तेजस Mk1A?
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डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार ने हाल ही में ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सप्लाई चेन में आई रुकावट के बावजूद, भारतीय वायु सेना को चालू वित्त वर्ष में ही तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिल जाएंगे. हालांकि, तय कार्यक्रम के मुताबिक इन विमानों की डिलीवरी पिछले साल ही हो जानी चाहिए थी. 

6.तेजस Mk1A, 90 प्रतिशत तैयार है

तेजस Mk1A, 90 प्रतिशत तैयार है
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ANI के साथ एक इंटरव्यू में, संजीव कुमार ने फाइटर जेट की सप्लाई में देरी की बात मानी और कहा कि प्रोडक्ट लगभग 90 प्रतिशत तैयार है. बाकी पांच से दस प्रतिशत काम भी लगभग पूरा हो चुका है. डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी ने बताया कि कुछ हथियारों का इंटीग्रेशन अब अंतिम चरण में है. 

7.क्यों हो रही है देरी?

क्यों हो रही है देरी?
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डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी ने देरी की वजहों पर बात करते हुए कहा कि LCA के कई कंपोनेंट बाहर से आते हैं. जैसे G4041 इंजन और रडार. उन्होंने बताया कि जेट इंजन की डिलीवरी में देरी सप्लाई चेन में रुकावट और COVID-19 महामारी की वजह से हुई. उन्होंने कहा कि तेजस में कई दूसके देशों ने भी दिलचस्पी दिखाई है लेकिन, भारत सरकार ने सबसे पहले भारतीय वायु सेना की जरूरतों को पूरा करने का रणनीतिक फैसला किया है. (सभी तस्वीरें प्रतीकात्मक हैं और AI से बनाई गई हैं. )

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