भारत हर साल बना सकता है कितने परमाणु बम? नई न्यूक्लियर ताकत से दहशत में आया पाकिस्तान

भारत
Jaya Pandey | Apr 09, 2026, 03:43 PM IST
1.परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि
दुनिया इस समय कई बड़े भू-राजनीतिक तनावों से गुजर रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ, वहीं इजरायल और ईरान के बीच का वॉर अब वैश्विक चिंता का कारण बना हुआ है. ऐसे माहौल में भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल कर ली है, जिस पर अब दुनिया की नजरें टिकी हैं.
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2.PFBR ने हासिल की 'क्रिटिकलिटी'
हाल ही में कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने 'क्रिटिकलिटी' हासिल की है. इसका मतलब है कि रिएक्टर ने सफलतापूर्वक स्वयं चलने वाली परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया (Self-sustained Chain Reaction) शुरू कर दी है. इस रिएक्टर को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (BHAVINI) ने विकसित किया है. यह उपलब्धि भारत की एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्निक और स्वदेशी क्षमता को दर्शाती है.
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3.भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति क्या है?
500 मेगावाट क्षमता वाला यह रिएक्टर भारत की दीर्घकालिक तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा है. फास्ट ब्रीडर तकनीक की खासियत यह है कि यह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है, उससे ज्यादा नया ईंधन (जैसे प्लूटोनियम) उत्पन्न कर सकता है. इससे परमाणु ऊर्जा को अधिक टिकाऊ और दीर्घकालिक बनाया जा सकता है. साथ ही यह कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है, जिससे भारत 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
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4.भारत की उपलब्धि से दहशत में आया पाकिस्तान
एक ओर दुनियाभर के सभी देश जहां इस उपलब्धि पर भारत को बधाई दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान इससे दहशत में आ गया है. पाकिस्तान के आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर और स्ट्रैटजिक प्लान डिविजन के मेंबर जाहिर काजमी का आरोप है कि इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद भारत तेजी से प्लूटोनियम परमाणु बमों का निर्माण कर सकता है. इससे भविष्य में भारत की क्षमता हर साल 300 परमाणु हथियार बनाने की हो गई जाएगी.
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5.पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब
जाहिर काजमी का कहना है कि 500 MWe प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के चालू होने से भारत का सालाना वेपन्स-ग्रेड प्लूटोनियम उत्पादन मौजूदा 24-26 किलोग्राम से बढ़कर 170 किलोग्राम हो जाएगा. जब यह रिएक्टर पूरी तरह से काम करने लगेगा तो 5 एक्सट्रा FBRs इस क्षमता को बढ़ाकर 921 किलोग्राम WG Pu तक पहुंचा देंगे. यह प्रति वर्ष 300 वॉरहेड्स के लिए पर्याप्त होगा.
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6.भारत का रुख
हालांकि भारत का रुख यह है कि उसका परमाणु कार्यक्रम मुख्य रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन, पर केंद्रित है और वह वैश्विक नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करता है. जब भारत का यह रिएक्टर पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगा, तब भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास कॉमर्शियल स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक है. इस टेक्निक में रूस टॉप पर है. भारत की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों, खासकर लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है.
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