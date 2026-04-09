भारत हर साल बना सकता है कितने परमाणु बम? नई न्यूक्लियर ताकत से दहशत में आया पाकिस्तान

6 . भारत का रुख

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हालांकि भारत का रुख यह है कि उसका परमाणु कार्यक्रम मुख्य रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे ऊर्जा उत्पादन, पर केंद्रित है और वह वैश्विक नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करता है. जब भारत का यह रिएक्टर पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगा, तब भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास कॉमर्शियल स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक है. इस टेक्निक में रूस टॉप पर है. भारत की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों, खासकर लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है.

(Image Credit: Social Media)

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