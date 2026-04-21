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ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी बढ़ी भारत की ताकत? एक साल में कितने नए हथियार जोड़े, लिस्ट देखकर कांपने लगेंगे चीन-पाक!

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी बढ़ी भारत की ताकत? एक साल में कितने नए हथियार जोड़े, लिस्ट देखकर कांपने लगेंगे चीन-पाक!

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भारत

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी बढ़ी भारत की ताकत? एक साल में कितने नए हथियार जोड़े, लिस्ट देखकर कांपने लगेंगे चीन-पाक!

मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय रक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया है. इस ऑपरेशन की सफलता के बाद बीते एक साल में भारत ने अपने वेपन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए युद्धस्तर पर काम किया है.

Gaurav Barar | Apr 21, 2026, 03:03 PM IST

1. ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक साल में क्या कुछ बदला?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक साल में क्या कुछ बदला?
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ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैन्य इतिहास का वह अध्याय है जिसने न केवल सीमा पार बैठे दुश्मनों के हौसले पस्त किए, बल्कि भारत की रक्षा तैयारियों को एक नई दिशा भी दी. मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि भारत अब प्रतीक्षा नहीं, बल्कि प्रहार की रणनीति पर चलता है. इस सैन्य कार्रवाई के एक साल पूरे होने पर, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सेना के आधुनिकीकरण की जो रफ्तार पकड़ी है, वह हैरतअंगेज है. जानिए इस एक साल में भारत ने अपने शस्त्रागार को कितना और कैसे बदला.
 

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2.ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों बदली रणनीति?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों बदली रणनीति?
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ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलों- ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर, ने पाकिस्तान के चीनी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थीं. हालांकि जीत बड़ी थी, लेकिन इस युद्ध ने भविष्य की जंग के नए संकेत दिए.  यह साफ हो गया कि आने वाले समय में जीत उसी की होगी जिसके पास उन्नत ड्रोन तकनीक, लंबी दूरी की मिसाइलें और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा. 
 

3.नए हथियारों की एंट्री

नए हथियारों की एंट्री
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इसी को देखते हुए जुलाई 2025 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ₹1.05 लाख करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी. इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ₹40,000 करोड़ से अधिक के हथियार सीधे खरीदे गए, ताकि किसी भी आकस्मिक चुनौती से निपटा जा सके. बीते एक साल में भारत ने रक्षा गोपनीयता को बनाए रखते हुए कई घातक हथियारों को अपनी तीनों सेनाओं में शामिल किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रमुख अपडेट्स इस प्रकार हैं.
 

4.मिसाइल और रॉकेट सिस्टम

मिसाइल और रॉकेट सिस्टम
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पिनाका रॉकेट सिस्टम की दो नई रेजिमेंट तैयार की गईं. साथ ही, 120 किमी की मारक क्षमता वाले गाइडेड पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ. वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए ₹10,000 करोड़ की लागत से S-400 की अतिरिक्त 288 मिसाइलों की खेप शामिल की गई.

TRENDING NOW

5.ड्रोन वॉरफेयर

ड्रोन वॉरफेयर
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आधुनिक युद्ध की जरूरत को समझते हुए करीब ₹2,000 करोड़ के 850 कामिकेज (लोइटरिंग म्यूनिशन) ड्रोन खरीदे गए. इसके अलावा 'इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम Mk-II' को भी तैनात किया गया.

6.तीनों सेना की ताकत में इजाफा

तीनों सेना की ताकत में इजाफा
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सेना को AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की नई खेप मिली. वहीं, वायुसेना के लिए ₹62,000 करोड़ की लागत से 97 LCA तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स और 'नेत्रा Mk-2' अर्ली वार्निंग सिस्टम का रास्ता साफ हुआ. समुद्री सीमाओं के लिए ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जैसे हाई-टेक सिस्टम जोड़े गए.

7.पुराने हथियारों का मॉडिफिकेशन

पुराने हथियारों का मॉडिफिकेशन
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सिर्फ नए हथियार खरीदना ही काफी नहीं था, बल्कि मौजूदा हथियारों को भी 2026 की तकनीक के अनुरूप ढालना जरूरी था. इस दिशा में लगभग 10-12 प्रमुख प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड किया गया. SU-30MKI- भारत के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट को नए रडार और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस किया गया.  

8.टी-90 टैंक और ब्रह्मोस को किया अपग्रेड

टी-90 टैंक और ब्रह्मोस को किया अपग्रेड
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टी-90 टैंक- इन टैंकों में नई नाइट साइट और अत्याधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगाए गए ताकि वे रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना साध सकें. ब्रह्मोस- नौसेना के लिए ब्रह्मोस के फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स को अपडेट किया गया. बराक-1 और स्पाइडर- इन डिफेंस सिस्टम्स की मारक क्षमता को और अधिक घातक बनाया गया.

9. आत्मनिर्भरता का नया युग

आत्मनिर्भरता का नया युग
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इस पूरे साल की सबसे बड़ी उपलब्धि 'मेड इन इंडिया' पर जोर रहा. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों के प्रदर्शन के बाद वैश्विक स्तर पर ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल और नागास्त्र ड्रोन की मांग तेजी से बढ़ी है. भारत अब केवल हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ निर्यातक भी बन गया है.

10.वेपन सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा घातक

वेपन सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा घातक
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मई 2026 तक आते-आते भारत का वेपन सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा घातक और एकीकृत हो चुका है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद के इस एक साल ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत की मारक क्षमता, एयर डिफेंस और सर्विलांस क्षमता अब किसी भी वैश्विक शक्ति के समकक्ष है. आज का भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे बेअसर करने की तकनीक में भी माहिर है.

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