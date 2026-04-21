ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी बढ़ी भारत की ताकत? एक साल में कितने नए हथियार जोड़े, लिस्ट देखकर कांपने लगेंगे चीन-पाक!

1 . ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक साल में क्या कुछ बदला?

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ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैन्य इतिहास का वह अध्याय है जिसने न केवल सीमा पार बैठे दुश्मनों के हौसले पस्त किए, बल्कि भारत की रक्षा तैयारियों को एक नई दिशा भी दी. मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि भारत अब प्रतीक्षा नहीं, बल्कि प्रहार की रणनीति पर चलता है. इस सैन्य कार्रवाई के एक साल पूरे होने पर, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सेना के आधुनिकीकरण की जो रफ्तार पकड़ी है, वह हैरतअंगेज है. जानिए इस एक साल में भारत ने अपने शस्त्रागार को कितना और कैसे बदला.

