जिन मुगलों ने हिंदुस्तान में 300 साल तक राज किया, आज उनके देश में कितने भारतीय रहते हैं?

रईश खान | Sep 04, 2025, 08:05 PM IST
1.बाबर का देश कौन सा है?
मुगलों ने भारत में लगभग 331 सालों तक राज किया था. भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी. बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज था. बाबार मध्य एशिया फरगना से आया था, जिसे आज उज़्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं.
2.कौन से रास्ते से भारत आए थे बाबर
बाबर मात्र 12 साल की उम्र में फरगना राज्य का बादशाह बन गया था, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने षड़यंत्र के तहत उन्हें गद्दी से हटा दिया. इसके बाद बाबर ने अफगानिस्तान का रुख किया और फिर वहां से 1526 में भारत आए.
3.उज़्बेकिस्तान सबसे ज्यादा कौन भारतीय रहते हैं?
विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में 28,000 भारतीय उज़्बेकिस्तान गए. 2025 मध्य तक लगभग 15,000 भारतीय उज़्बेकिस्तान में रहते हैं. इनमें ज्यादातर छात्र, बिजनेसमैन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग हैं. 12,000 के करीब तो छात्रों की संख्या है.
4.12,500 लोग भारत आए
उज़्बेकिस्तान एक खूबसूरत देश है, जहां लाखों की संख्या में दुनिया भर से सैलानी घूमने जाते हैं. इनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की होती है. साल 2023 में 45,500 हिंदु्स्तानी लोग उज़्बेकिस्तान घूमने गए थे. ऐसा नहीं कि भारत की लोग ही वहां घूमने जाते हैं. वहां के लोग भी हिंदुस्तान आते हैं. पिछले साल उज़्बेकिस्तान के 12,500 लोग भारत आए थे.
5.भारत और उज़्बेकिस्तान की करेंसी में अंतर
भारत और उज़्बेकिस्तान की करेंसी में काफी अंतर है. इस देश में सेंट्रल एशिया का ये देश एक समय सोवियत संघ (USSR) का हिस्सा था. उस समय यहां सोवियत रूबल का इस्तेमाल होता था. लेकिन 1991 में जब इसे आजादी मिली तो यहां सोवियत रूबल और फिर रूसी रूबल का इस्तेमाल होने लगा.
6.Uzbekistani Som कब शुरू हुआ?
साल 1993 में उज्बेकिस्तानी सोम (Uzbekistani Som) की शुरुआत हुई और मुद्रा की कागज में छपाई होने लगी. इसके बाद 1994 नया सोम करेंसी लागू किया. इसके बाद से ही उज्बेकिस्तानी की करेंसी 'Uzbekistani Som' है.
7.भारत के 100 रुपये उज़्बेकिस्तान कितने?
भारत का 1 रुपया उज़्बेकिस्तान के 140 Som के बराबर है. यानी भारत से अगर 100 रुपये लेकर जाते हैं तो इस देश में 14,052 उज़्बेकिस्तानी सोम हो जाते हैं. वहीं, 1 भारतीय रुपया लगभग 488.10 ईरानी रियाल के बराबर है.