ईरान जंग के ढाई महीने बाद भारत के पास बचा है कितने दिन का पेट्रोल-गैस? क्या घबराने की है जरूरत

6 . वैकल्पिक मार्गों से मिलता रहेगा तेल

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इसके अलावा, भारत ने नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की है. भारत अब अमेरिका, ब्राजील और गुयाना जैसे देशों से भी तेल का आयात कर रहा है. नाइजीरिया और अंगोला जैसे अफ्रीकी देशों से भी तेल की हिस्सेदारी बढ़ाई गई है. इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य या लाल सागर जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में तनाव के कारण आपूर्ति बाधित होती है, तो भी वैकल्पिक मार्गों और देशों से भारत को तेल मिलता रहेगा.