FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जोधपुर में तेज रफ्तार ट्रक-बस की टक्कर, हादसे में 2-3 लोगों की मौत की खबर, BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले CM योगी, दिल्ली-NCR से GRAP-4 हटाया गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

HomePhotos

भारत

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

Republic Day 2026: 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है. लेकिन दोनों दिन झंडा फहराने के नियम अलग-अलग होते हैं.

रईश खान | Jan 20, 2026, 06:10 PM IST

1.इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा

इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा
1

हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाया जाता है. इस बार 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं. 26 जनवरी का उत्सव राष्ट्रपति के ध्वजारोहण के बाद शुरू होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में तिरंगा फहराने में काफी अंतर होता है?

Advertisement

2.UPSC-SSC में भी पूछा जा चुका है सवाल

UPSC-SSC में भी पूछा जा चुका है सवाल
2

बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है. कई बार यूपीएससी और एसएससी परीक्षाओं में भी इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है. दोनों ही देश के राष्ट्रीय पर्व हैं. लेकिन तिरंगा फहराने के संवैधानिक नियम अलग-अलग हैं.

3.26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस?

26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस?
3

दरअसल, 26 जनवरी को 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था. इस दिन भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जहां देश का संचालन अपने बनाए कानूनों के हिसाब से होने लगा था. यह दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के सम्मान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं.

4.26 जनवरी पर झंडा फहराने की प्रक्रिया

26 जनवरी पर झंडा फहराने की प्रक्रिया
4

26 जनवरी पर झंडा फहराने का तरीका स्वतंत्रता दिवस से थोड़ा अलग होता है. इस दिन तिरंगा पोल के ऊपर के हिस्से में बंधा होता है. जिसमें बंदी रस्सी को खींचते तो झंडा खुल जाता है. इस प्रक्रिया को 'Unfurling' भी कहा जाता है. यह हिंदुस्तान में नए संवैधानिक युग की शुरुआत को दर्शाता है. सबसे खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर झंडा देश के राष्ट्रपति फहराते हैं.

TRENDING NOW

5.15 अगस्त का दिन स्वतंत्र राष्ट्र बनने का प्रतीक

15 अगस्त का दिन स्वतंत्र राष्ट्र बनने का प्रतीक
5

15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी. यह दिन भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने का प्रतीक माना जाता है. इसलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है.

6.15 अगस्त पर झंडा फहराना क्यों अलग?

15 अगस्त पर झंडा फहराना क्यों अलग?
6

स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैग होस्टिंग होती है. इसमें झंडा पोल के नीचे के हिस्से में बंधा होता है, जिसे खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है. यह भारत के उदय को दर्शाता है. खास बात यह है कि 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते है.

7.प्रधानमंत्री थे देश के मुखिया

प्रधानमंत्री थे देश के मुखिया
7

दरअसल, 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था. ऐसे में राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में नहीं आया था. तब प्रधानमंत्री ही देश के मुखिया थे. इसलिए उनके हाथ से झंडा फहराने की शुरुआत हुई.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
MORE
Advertisement
धर्म
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
MORE
Advertisement