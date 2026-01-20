Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

भारत
रईश खान | Jan 20, 2026, 06:10 PM IST
1.इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा
हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाया जाता है. इस बार 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं. 26 जनवरी का उत्सव राष्ट्रपति के ध्वजारोहण के बाद शुरू होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में तिरंगा फहराने में काफी अंतर होता है?
2.UPSC-SSC में भी पूछा जा चुका है सवाल
बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है. कई बार यूपीएससी और एसएससी परीक्षाओं में भी इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है. दोनों ही देश के राष्ट्रीय पर्व हैं. लेकिन तिरंगा फहराने के संवैधानिक नियम अलग-अलग हैं.
3.26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस?
दरअसल, 26 जनवरी को 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था. इस दिन भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जहां देश का संचालन अपने बनाए कानूनों के हिसाब से होने लगा था. यह दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के सम्मान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं.
4.26 जनवरी पर झंडा फहराने की प्रक्रिया
26 जनवरी पर झंडा फहराने का तरीका स्वतंत्रता दिवस से थोड़ा अलग होता है. इस दिन तिरंगा पोल के ऊपर के हिस्से में बंधा होता है. जिसमें बंदी रस्सी को खींचते तो झंडा खुल जाता है. इस प्रक्रिया को 'Unfurling' भी कहा जाता है. यह हिंदुस्तान में नए संवैधानिक युग की शुरुआत को दर्शाता है. सबसे खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर झंडा देश के राष्ट्रपति फहराते हैं.
5.15 अगस्त का दिन स्वतंत्र राष्ट्र बनने का प्रतीक
15 अगस्त 1947 को देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी. यह दिन भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने का प्रतीक माना जाता है. इसलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है.
6.15 अगस्त पर झंडा फहराना क्यों अलग?
स्वतंत्रता दिवस पर फ्लैग होस्टिंग होती है. इसमें झंडा पोल के नीचे के हिस्से में बंधा होता है, जिसे खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराया जाता है. यह भारत के उदय को दर्शाता है. खास बात यह है कि 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते है.
7.प्रधानमंत्री थे देश के मुखिया
दरअसल, 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था. ऐसे में राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में नहीं आया था. तब प्रधानमंत्री ही देश के मुखिया थे. इसलिए उनके हाथ से झंडा फहराने की शुरुआत हुई.