Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह फहराया जाता है तिरंगा? 90% भारतीयों को नहीं होगा मालूम

4 . 26 जनवरी पर झंडा फहराने की प्रक्रिया

26 जनवरी पर झंडा फहराने का तरीका स्वतंत्रता दिवस से थोड़ा अलग होता है. इस दिन तिरंगा पोल के ऊपर के हिस्से में बंधा होता है. जिसमें बंदी रस्सी को खींचते तो झंडा खुल जाता है. इस प्रक्रिया को 'Unfurling' भी कहा जाता है. यह हिंदुस्तान में नए संवैधानिक युग की शुरुआत को दर्शाता है. सबसे खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर झंडा देश के राष्ट्रपति फहराते हैं.