कितना पढ़ा-लिखा था Bondi Beach का हमलावर साजिद अकरम, भारत के किस शहर से कनेक्शन?

रईश खान | Dec 16, 2025, 07:32 PM IST
1.हनुका उत्सव के दौरान हुई फायरिंग
इस हमले को साजिद अकरम और उसके 24 साल के बेटे नावीद अकरम ने अंजाम दिया. सिडनी के बोंडी बीच पर 14 दिसंबर को हनुका उत्सव मनाया जा रहा था. उसी दौरान सजिदा और नावीद ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए 15 लोगों की जान ले ली और कई लोगों को घायल कर दिया.
2.कैसे निकला भारतीय कनेक्शन?
साजिद अकरम को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि नावीद गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. जांच में साजिद का भारतीय पासपोर्ट कनेक्शन सामने आया है.
3.साजिद ने कहां से की पढ़ाई?
साजिद 27 साल पहले भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था. वह मूलरूप से हैदराबाद का रहने वाला था. तेलंगाना DGP ने बयान जारी कर बताया कि साजिद अकरम ने हैदराबाद से बी.कॉम की पढ़ाई की थी.
4.1998 में छोड़ दिया था भारत
साजिद हैदराबाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद काम की तलाश में 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था. जहां उसने एक यूरोपीय महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी कर ली. उनके दो बच्चे हुए. एक बेटा नावीद और दूसरी बेटी. दोनों बच्चों के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरकिता है, लेकिन साजिद आज भी भारतीय पासपोर्ट धारक है.
5.27 साल में छह बार आया भारत
पुलिस के मुताबिक, साजिद हैदराबाद में अपने रिश्तेदारों से संपर्क बहुत सीमित था. वह बीते 27 साल में 5 से 6 बार भारत आया था. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 1998 से पहले साजिद के खिलाफ कोई कट्टरता का रिकॉर्ड नहीं था.