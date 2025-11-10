कितनी तबाही मचा सकता था फरीदाबाद में मिला 2900KG अमोनियम नाइट्रेट, क्या RDX जैसा होता है खतरनाक?

5 . बेरूत में मचाई थी तबाही

अमोनियम नाइट्रेट की लापरवाही से लेबनान की राजधानी बेरूत में सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई थी. साल 2020 में बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का विशाल भंडार फट गया था. जिसकी वजह से शहर का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धस गया. इस धमाके में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी.