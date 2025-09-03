दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी

2 . प्रशासन ने बनाए राहत शिविर

निकाले गए लोगों को 25 स्थानों पर ठहराया गया है, जहां राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. एक अधिकारी ने बताया, 'पांच जिलों - पूर्व, उत्तर, दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व और मध्य दिल्ली से 7,500 से अधिक लोगों को निकाला गया है. उन्हें 25 जगहों पर बने राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जिनमें तंबू, स्कूल आदि शामिल हैं.'