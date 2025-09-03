Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड
दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी
बगैर वीजा-पासपोर्ट के भी भारत में रह सकेंगे PAK-बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस
व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगस्त में 3% बढ़ी, जानें किस सेक्टर का रहा सबसे ज्यादा योगदान
हर दिन चाय का सेवन सेहत के लिए रहता है फायदेमंद, कैंसर से लेकर डायबिटीज तक रहती हैं दूर
Diabetes Control: 3 सब्जियां जो फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं, नाश्ते में खाने से तुरंत मिलेगा फायदा
Adani Power Share: सरकार से गौतम अदाणी को मिली बड़ी खुशखबरी, ये कंपनी MP के इस शहर से निकालेगी कोयला
Kaun Banega Crorepati: आप भी बनना चाहते हैं 'कौन बनेगा करोड़पति' के दर्शक तो नहीं है पैसे देने की जरूरत, जानें पूरा प्रोसेस
Chandra Grahan 2025: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 3 राशियों के लिए है बेहद शुभ, चमक जाएगा किस्मत का सितारा
भारत
जया पाण्डेय | Sep 03, 2025, 03:50 PM IST
1.दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर
दिल्ली में पुराने रेलवे पुल (ओआरबी) पर बुधवार दोपहर एक बजे यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर तक बढ़ गया. इससे निचले बाढ़ग्रस्त इलाकों से 7,500 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
2.प्रशासन ने बनाए राहत शिविर
निकाले गए लोगों को 25 स्थानों पर ठहराया गया है, जहां राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. एक अधिकारी ने बताया, 'पांच जिलों - पूर्व, उत्तर, दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पूर्व और मध्य दिल्ली से 7,500 से अधिक लोगों को निकाला गया है. उन्हें 25 जगहों पर बने राहत शिविरों में पहुंचाया गया है, जिनमें तंबू, स्कूल आदि शामिल हैं.'
3.तेजी से बढ़ रहा यमुना का जलस्तर
दिल्ली में यमुना नदी मंगलवार को खतरे के निशान को पार कर गई थी, जहां जलस्तर 206.03 मीटर दर्ज किया गया था और तब से इसमें वृद्धि हो रही है.
4.सुरक्षित इलाकों में पहुंचाए जा रहे निचले इलाकों के लोग
जलस्तर बढ़ने के कारण जिला प्रशासन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है और ओआरबी को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है.
5.वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा पानी
केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने बताया, 'जलस्तर बढ़ने का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़े जा रहे पानी की भारी मात्रा है. पूर्वानुमान के अनुसार जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है.'
6.बाढ़ की क्या है स्थिति?
सुबह आठ बजे हथिनीकुंड बैराज से नदी में 1.62 लाख क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से 1.38 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया.
7.नोएडा में क्या है बाढ़ की स्थिति?
नोएडा में सेक्टर 62, 18 और ग्रेटर नोएडा के कुछ हिस्सों में भारी जलभराव हो गया, जिससे सड़क यातायात बाधित हो गया और छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो गईं.
8.गाजियाबाद-गुरुग्राम का क्या है हाल?
गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी ऐसी ही स्थिति की सूचना मिली है, जहां स्थानीय अधिकारियों ने निवासियों को अत्यधिक बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.
9.मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध
बाढ़ के और बिगड़ने की आशंका के बीच लोगों को निकालने के अभियान जारी रहने के कारण मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध सहित सार्वजनिक आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.