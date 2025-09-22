कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos

Ind vs Aus 1986 Madras Test: वो टेस्ट मैच, जिसने खत्म कर दिया एक अंपायर का करियर
भारत
जया पाण्डेय | Sep 22, 2025, 01:27 PM IST
1.मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की दूसरी शादी
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर को चंडीगढ़ में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध गए हैं. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर अमरीन सेखों से शादी रचाई है.
2.काफी पढ़ी-लिखी हैं दुल्हन अमरीन सेखों
दुल्हन अमरीन सेखों एक शिक्षाविद हैं. उनके पास इंग्लिश और साइकोलॉजी की ड्यूल मास्टर डिग्री है. उन्होंने साइकोलॉजी से पीएचडी भी की है और वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पूर्व स्टूडेंट रही हैं. वर्तमान में वह पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.
3.नवंबर 2024 में हो चुका है पहली पत्नी से तलाक
वह सरदार जोतिंदर सिंह सेखों और ओपिंदर कौर की बेटी हैं. विक्रमादित्य सिंह की यह दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी राजस्थान के आमेट की सुदर्शना चुंडावत से 2019 में हुई थी और नवंबर 2024 में उनका तलाक हो गया था.
4.राजनीति में गहरी हैं विक्रमादित्य सिंह की जड़ें
17 अक्टूबर 1989 को जन्मे विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं. विक्रमादित्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) की अध्यक्ष हैं.
5.लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत से मिली थी हार
विक्रमादित्य सिंह राज्य विधानसभा में शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने मंडी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा लेकिन वह एक्ट्रेस कंगना रनौत से यह चुनाव हार गए थे.
6.हंसराज कॉलेज से पढ़े हैं विक्रमादित्य सिंह
विक्रमादित्य सिंह शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से पढ़े हैं और उन्होंने साल 2011 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से इतिहास में स्नातक किया था. इसके बाद उन्होंने 2016 में इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया.