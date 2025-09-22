कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos

4 . राजनीति में गहरी हैं विक्रमादित्य सिंह की जड़ें

17 अक्टूबर 1989 को जन्मे विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं. विक्रमादित्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) की अध्यक्ष हैं.