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भारत के इस गांव में चिट्ठी भेजने के लिए बादलों को करना पड़ता है पार! यहां है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस

भारत के इस गांव में चिट्ठी भेजने के लिए बादलों को करना पड़ता है पार!

अब 5000 से बढ़कर 10000 हो सकती है आपकी पेंशन, महंगाई को देख सरकार ने शुरू किया विचार, जानें किन लोगों को होगा फायदा

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भारत के इस गांव में चिट्ठी भेजने के लिए बादलों को करना पड़ता है पार! यहां है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस

समुद्र तल से 4,440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस न केवल पर्यटन का केंद्र है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए संचार का एकमात्र जरिया भी है.

Gaurav Barar | Apr 23, 2026, 03:09 PM IST

1.कहां बसा है ये गांव?

कहां बसा है ये गांव?
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हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच कई ऐसे राज दफन हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी खिंचे चले आते हैं. लेकिन लाहौल-स्पीति की गोद में बसा एक छोटा सा गांव हिक्किम किसी कुदरती करिश्मे से कम नहीं है. 

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2.अपनी एक खास पहचान के लिए मशहूर

अपनी एक खास पहचान के लिए मशहूर
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यह गांव सिर्फ अपनी कच्ची सड़कों या ठंडी हवाओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक ऐसी खास पहचान के लिए मशहूर है, जो इसे पूरी दुनिया के नक्शे पर सबसे अलग खड़ा करती है. हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस की, जहां आज भी चिट्ठियों का सफर बादलों के बीच से शुरू होता है.
 

3.ऊंचाइयों पर बसा उम्मीद का ठिकाना

ऊंचाइयों पर बसा उम्मीद का ठिकाना
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समुद्र तल से करीब 4,440 मीटर (14,567 फीट) की हैरतअंगेज ऊंचाई पर स्थित हिक्किम पोस्ट ऑफिस दुनिया का सबसे ऊंचा कार्यरत डाकघर है. साल 1983 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि पत्थरों और मिट्टी से बना यह छोटा सा ढांचा एक दिन वैश्विक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा. 
 

4.जहां डिजिटल दुनिया हार मान लेती है

जहां डिजिटल दुनिया हार मान लेती है
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पिछले कई दशकों से यह डाकघर इस दुर्गम इलाके को बाहरी दुनिया से जोड़ने की जद्दोजहद में लगा हुआ है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम 5G इंटरनेट और हाई-स्पीड डेटा के बिना रहने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन हिक्किम की दुनिया इससे कोसों दूर है. 

TRENDING NOW

5.कई लोगों की लाइफलाइन

कई लोगों की लाइफलाइन
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यहां अक्सर मोबाइल नेटवर्क की नो-एंट्री होती है. जब फोन की घंटियां खामोश हो जाती हैं और इंटरनेट दम तोड़ देता है, तब पिन कोड 172114 वाला यह डाकघर ही यहां रहने वाले 150-600 लोगों की लाइफलाइन बनता है. 

6.सफेद चादर ओढ़ी घाटी के बीच डाकिया बाबू 

सफेद चादर ओढ़ी घाटी के बीच डाकिया बाबू 
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बर्फबारी के बीच जब पूरी घाटी सफेद चादर ओढ़ लेती है, तब अपनों का हाल जानने का एकमात्र जरिया यही कागजी संदेश और डाकिया बाबू का झोला होता है.

7.हर घुमक्कड़ का सपना है ये जगह

हर घुमक्कड़ का सपना है ये जगह
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हिक्किम सिर्फ गांव वालों की जरूरत नहीं, बल्कि स्पीति घाटी आने वाले हर घुमक्कड़ का सपना है. यहां पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है, यहां से मिलने वाला सुकून उतना ही गहरा है. कोमिक और लैंग्जा जैसे गांवों की सैर करने के बाद पर्यटक विशेष रूप से हिक्किम जाते हैं. 

8.यहां से अपनों को भेज सकते हैं पोस्टकार्ड

यहां से अपनों को भेज सकते हैं पोस्टकार्ड
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यहां का सबसे बड़ा आकर्षण हिक्किम से खुद को या अपनों को पोस्टकार्ड भेजना है. दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान से पोस्टकार्ड पर मुहर लगवाना और उसे अपनों तक पहुंचाना, किसी मेडल जीतने जैसा अहसास देता है. 

9.भारी बर्फबारी के दौरान रहता है बंद

भारी बर्फबारी के दौरान रहता है बंद
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भारी बर्फबारी के दौरान जब सड़कें बंद हो जाती हैं, तो कुछ समय के लिए यह डाकघर भी आराम करता है, लेकिन मौसम खुलते ही डाकिया फिर से बादलों को चीरते हुए चिट्ठियां पहुंचाने निकल पड़ता है.

10.सादगी और सब्र का संदेश

सादगी और सब्र का संदेश
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संचार का मतलब सिर्फ वाट्सएप मैसेज या ईमेल नहीं है. यहां की एक चिट्ठी को मंजिल तक पहुंचने में कई दिन, और कभी-कभी हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन उस चिट्ठी का इंतजार जो सुकून देता है, वह इंस्टेंट मैसेजिंग के दौर में कहीं खो गया है.
 

11.इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर करें शामिल

इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर करें शामिल
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अगर आप भी पहाड़ों के प्रेमी हैं और कुछ तूफानी करने का इरादा रखते हैं, तो स्पीति की इस ऊंचाई को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें. यकीन मानिए, बादलों के ऊपर से आई उस चिट्ठी की खुशबू और उस पर लगी World's Highest Post Office की मुहर की बात ही कुछ और है. 

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