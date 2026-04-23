भारत के इस गांव में चिट्ठी भेजने के लिए बादलों को करना पड़ता है पार! यहां है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस

2 . अपनी एक खास पहचान के लिए मशहूर

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यह गांव सिर्फ अपनी कच्ची सड़कों या ठंडी हवाओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी एक ऐसी खास पहचान के लिए मशहूर है, जो इसे पूरी दुनिया के नक्शे पर सबसे अलग खड़ा करती है. हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस की, जहां आज भी चिट्ठियों का सफर बादलों के बीच से शुरू होता है.

